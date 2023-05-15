التقديم بداية من الغد.. "الهجرة" تعلن عن وظائف بمقرها بالعاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن فتح باب التقدم لشغل وظائف "أفراد أمن" للعمل بمقر وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بداية من الثلاثاء الموافق 16 مايو وحتى الإثنين الموافق 22 مايو الجاري بمقر الوزارة في 96 ش أحمد عرابي - المهندسين - القاهرة - الدور العاشر.

وجاءت شروط التقدم كما يلي:

1- ألا تتجاوز مدة التعاقد في العام المالي الواحد ١١ شهرًا.

2- ألا يكون المتقدم من موظفي الجهاز الإداري للدولة.

3- السن لا تتجاوز ٤٠ سنة.

4- المؤهل متوسط فأعلى.

5- التعاقد بنظام الاستعانة.

المستندات المطلوبة:

1- صورة المؤهل.

2- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الهجرة.

3- صورة تحقيق الشخصية.

4- الموقف التجنيدي.

5- عدد ٢ صورة شخصية.