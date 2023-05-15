"صحة الشيوخ" توافق على اقتراح اعتماد حميات قليوب العام مستشفى مستقلًا

أكد الدكتور نصيف العفيفي، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الصحة بالمجلس، أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وافقت على الاقتراح المقدم منه بشأن اعتماد حميات مستشفى قليوب العام كمستشفى حميات مستقل بلائحة مالية مستقلة، مثل أي مستشفى حميات آخر.

وقال الدكتور نصيف العفيفي إن لجنة الصحة بالشيوخ ناقشت الاقتراح برغبة وأوصت باعتماد حميات مستشفى قليوب العام كمستشفى حميات مستقل بلائحة مالية مستقلة، مثل أي مستشفى حميات آخر. وذلك بحضور رئيس القطاع الطبي العلاجي بوزارة الصحة، ومدير عام مستشفيات الحميات بالوزارة، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأشاد عضو لجنة الصحة في اقتراحه بأن حميات قليوب كانت قسمًا من أقسام مستشفى قليوب العام، وكانت تعمل على اللائحة المالية 120، وتم فصل حميات قليوب عن مستشفى قليوب العام بعد أن أصبح المستشفى تخصصيًا تابعًا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وأصبحت حميات قليوب قسمًا تابعًا لمديرية الشئون الصحية بالقليوبية وذلك بتاريخ 2018/7/1.

وأضاف: "كما نحيط سيادتكم علمًا بأنه حضرت لجنة من الوزارة للمرور على قسم الحميات بقليوب لاعتماده مستشفى مستقلًا ولكن اللجنة أوصت ببعض الاشتراطات حتى تكون مستشفى حيث إن حميات قليوب لم يكن لديها أي خدمات غير الكشف وعمل بعض التحاليل البسيطة فقط وكانت قوتها (18) سريرًا بالقسم الداخلي و(5) أسرة رعاية مركزة وبها أحدث أجهزة، وتم عمل شبكة أكسجين ومحطة هواء وتم عمل وحدة تعقيم مركزي وقسم الغسيل المهمات وقسم أشعة عادية يعمل بالـ CR وقسم الاستقبال به أجهزة متطورة وقسم أشعة تليفزيونية ودوبلر وآيكو ومعمل متطور بأحدث الأجهزة وثلاجة بنك دم تخزين وعيادة عقر وعمل شبكة إطفاء حريق متطورة وبذلك يكون المستشفى قد حقق كل الاشتراطات المطلوبة وأكثر ليتم اعتماد المستشفى".

وأضاف الدكتور نصيف العفيفي، عضو مجلس الشيوخ، أن عدم وجود لائحة مالية لعمل مجلس إدارة بالمستشفى يعوِّق اتخاذ الإجراءات والموافقات اللازمة لشراء ما يلزم المستشفى من مستلزمات ومنظفات ومستلزمات مكافحة العدوى، وجميع اللوازم التي يحتاج إليها التشغيل. علمًا بأن قليوب واحد من أكبر مدن ومراكز محافظة القليوبية وتعداد سكانها يتخطى المليون نسمة، مطالبًا باعتماد المستشفى كمستشفى حميات مستقل بلائحة مالية مستقلة مثل أي مستشفى حميات آخر.