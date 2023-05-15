الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

دينا هلالي تطلق أولى فعاليات مبادرة "ريادي" لدعم وتمكين الشباب في ريادة الأعمال

دينا هلالي
دينا هلالي

نظمت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أولى فعاليات مبادرة "ريادي" التابعة لمؤسسة ارتقاء للتنمية، بهدف تأهيل وتمكين الشباب في ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة، وذلك بجامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، والتي تستهدف العمل على بناء قدرات الطلبة وتشجيعهم على الإبداع بإصقالهم بالتدريب والمهارات اللازمة، بما يخلق مزيداً من الوعي لدى الشباب لتكوين مشروعاتهم ويطرح الحلول المناسبة للتعامل معها، ويفتح آفاقاً للتنمية.

وقالت "هلالي" إن تمكين وتأهيل الشباب لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، يعد من أهم العوامل التي تساعد على تحسين الاقتصاد والمجتمعات المحلية، لاسيما وأنهم المستقبل والأمل لأي مجتمع،مؤكدة أن تمكينهم وتأهيلهم لإدارة وتطوير أعمالهم يمكن أن يساهم في تحسين حياتهم ومن ثم حياة مجتمعاتهم.

واعتبرت أن دعم الشباب لابد وأن يكون قائم على توفير بيئة عمل مشجعة وداعمة، وتخفيف العقبات الإدارية والتشريعية التي يواجهها الشباب في بدء وتطوير أعمالهم، وهو ما سيكون له أثر في نمو الشركات الناشئة وإقامة المشروعات الصغيرة، ونشر ثقافة العمل الحر، مشددة أن ذلك يلتقي مع ما تحرص عليه القيادة السياسية من إتاحة برامج تدعم استثمار طاقاتهم وتأهيلهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل وتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري.

وتوجهت عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ارتقاء للتنمية، بالشكر للمشاركين من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بالجامعة.

احتياجات سوق العمل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية الدكتورة دينا هلالي النائبة دينا هلالي ثقافة العمل الحر حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

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