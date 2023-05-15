الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تعرف على قائمة الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر خلال مايو

عمرو دياب
عمرو دياب

انتهى عدد كبير من نجوم الغناء المصري من الاستعدادات النهائية لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في أكثر من دولة عربية، وذلك بموسم الصيف الذي انطلق مؤخرًا بعدد كبير من الحفلات ونرصد تفاصيل الحفلات حتى نهاية مايو وأول يوليو القادم.

الحفلات الغنائية بشهر مايو

يلتقي الهضبة عمرو دياب، مع جمهوره في حفل استثنائي يقام في دولة الكويت العربية الشقيقة، مساء يوم 18 مايو الجاري، على مسرح أرينا الكويت والذي يتسع لـ5 آلاف متفرج ومن المقرر أن تكون إطلالة النجم المصري الكبير استثنائية في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في الكويت والخليج، فضلًا عن  الاستعدادات الضخمة للحفل الذي تنظمه "باشا جروب" الرائدة في مجال إنتاج وتنظيم الفعاليات وصناعة الترفيه.

ويستعد الفنان أحمد سعد للسفر خلال الفترة المقبلة إلى المملكة العربية السعودية لتقديم حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم جده ذلك يوم الجمعة ٢٥ مايو الجاري ويتضمن الحفل مفاجآت عديدة جهزها أحمد سعد من ضمنها مشاركته في الحفل مع الفنان محمد فؤاد الذي تعتبر أولى حفلاته بالسعودية، ووصف سعد هذه الحفلة بأنها لها طعم مختلف خصوصا بوجود فنان صاحب تاريخ عظيم من الحب والفن والأخلاق مثل محمد فؤاد.

ومن المقرر أن يحيى فريق الإخوة "أبو شعر"  حفل إنشاد دينى يوم الجمعة الموافق 19 مايو الجارى بساقية الصاوى يبدأ فى الثامنة مساء على مسرح النهر بالزمالك، تقدم الفرقة باقة متنوعة من الأناشيد والقصائد الدينية

كما أنه من المقرر إقامة حفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبوالهول بعد النجاحات الكبيرة خلال مايو في الثالث من يونيو، حيث سيقدم عمر خيرت باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها «إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة».

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