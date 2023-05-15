تحصين 143 ألف طائر والتوعية بأهمية الذبح بالمجازر خلال العيد بكفر الشيخ

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، إن حملات تحصين الطيور مستمرة، وأنه جرى تحصين 40290 طائر ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور، تم تحصين بأجر 2200 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، و 101000 طائر حول البؤرة.

كما تم تطهير سوق واحد، و 4 رياشات، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 10 عينات ما قبل البيع من مزرعة واحدة بإجمالى 5000 طائر، حفاظا على الثروة الداجنة.

وأضاف مدير عام الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، أن المجلس المحلي بقرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين قد شهد ندوة إرشادية عن أهمية المجازر وسلامة اللحوم، والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وطرق الوقاية منها، بمشاركة الدكتورة إيناس العبد، مدير إدارة الإرشاد البيطري بالمديرية، والدكتورة سحر عاطف، مدير المركز الدولي للإرشاد، وتناولا المحاضران الأضحية، والذبح فى أيام عيد الأضحى داخل المجازر لمساعدة المواطنين وتقديم الخدمات، كما تناولا طرق تخزين اللحوم والدواجن، وتبادلا الأسئلة من الحضور.

وفي وقت سابق، فقد شهدت قرية إصلاح شالما مركز سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، قافلة بيطرية لكلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود موسى، وكيل كلية الطب البيطري، والدكتور عبد الستار شعوط، مدير إدارة الرعاية، والدكتور محمود غالب، والدكتور وسام يسن، مدير إدارة سيدى سالم، والأطباء والمعاونين بإدارة سيدى سالم المشاركين بالقافلة، ووقع الأطباء الكشف البيطري على الماشية، وجرى تقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان.

وتمكنت الحملة من إجراء الكشف البيطري على 80 حالة باطنة، و12 جراحة، و25 تناسليات، و200 دواجن، مؤكداً أن اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور أحمد النوام، وعضوية الدكتور عصام منيسى، والدكتور خالد البنا، والدكتورة سمر دغدغ، تابعت استكمال أعمال التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وترقيم الحيوانات بنطاق إدارة فوه.