تفاصيل انطلاق مشروع "ابدأ حلمك" في مسارح العريش ومدن شمال سيناء (فيديو)

كشف المخرج أحمد طه، المشرف على مشروع ابدأ حلمك في مسارح العريش ومدن شمال سيناء، تفاصيل انطلاق المشروع، قائلًا: الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتحت باب المشاركة واستقبال باب التقدم لورشة مشروع ابدأ حلمك بالعريش.

وأوضح طه، عبر مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أنه يتم استهداف المواطنين من سن 16 حتى 40 سنة، لافتًا إلى أنه يتم التدريب مجانا وتتحمله الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عن توفير كل الإمكانيات اللازمة للمتدربين.

وأضاف المشرف على مشروع ابدأ حلمك في مسارح العريش ومدن شمال سيناء، أنه أحد أهم المشروعات التي تهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة من أجل الوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة.

نستهدف نشر منظومة القيم الإيجابية لدى الشباب

وأشار المشرف على مشروع ابدأ حلمك في مسارح العريش ومدن شمال سيناء، إلى أن المشروع يستهدف نشر منظومة القيم الإيجابية لدى الشباب من خلال سياسة ثقافية تعكس التسامح والمواطنة واحترام الأديان واحترام الاختلاف في الرأي.

وأكد، أن المشروع يعمل على تغيير فلسفة العمل بالكيانات المسرحية الموجودة بالمواقع الثقافية، وتحديث أنماط إنتاج يتماشى مع طبيعنة المجتمع الآن، إضافة إلى اكتشاف طاقات شابة جديدة من الموهوبين وتأهيلهم للعمل بالفرق المسرحية التابعة للهيئة بالأقاليم، وصولا إلى رفع كفاءة الفرق المسرحية، وتحويل تلك الفرق إلى فرق دائمة تعمل طوال العام لتقديم عروض مسرحية تتوافق مع خصوصية كل مرحلة.

ولفت المشرف على مشروع ابدأ حلمك في مسارح العريش ومدن شمال سيناء، إلى أن المرحلة الأولى شهدت تخرج دفعات محافظات أسيوط والفيوم والشرقية، كما شهدت المرحلة تخرج دفعات بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفر الشيخ، وتجري حاليا تدريبات ختام المرحلة الثانية من المشروع بمحافظة الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية من عام 2023، وقد تم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.