الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. تنسيقية الأحزاب تنظم صالونًا حول أهم مخرجات جلسات الحوار الوطني

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، صالون نقاشي حول "أهم مخرجات اليوم جلسات الحوار الوطني النظام الانتخابي ومكافحة التمييز"، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني.

وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول "كيف يمكن القضاء علي أشكال التمييز بين المواطنين في مصر"، وتتناول مناقشة عدة محاور، منها؛ التشريعات المطلوبة والاستحقاقات الدستورية الواجب تطبيقها والقوانين التي تحتاج للتعديل لمواجهة كل أشكال التمييز، والخطوات التي اتخدتها الدولة لمكافحة التمييز  . 

وتناقش الجلسة الثانية، "النظام الانتخابي بمجلس النواب في ظل الضوابط الدستورية"، وتتناول محاور أبرزها؛ الجدل بشأن النظام الانتخابي الأمثل سواء القائمة النسبية أو المطلقة.

يدير الحوار خلال الصالون، آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى، النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسامح فوزي الباحث في شئون المواطنة وحقوق الإنسان، ومها أبو بكر المحامية وأمينة المرأة بالحزب الناصري، ونيفين اسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فيما يشارك في الجلسة الثانية، الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وإسلام الغزولي، نائب رئيس حزب المصريين الأحرار، والكاتب والسياسي ياسر الهواري، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها في الحوار الوطني.

الدكتور هشام عبد العزيز النائب طارق رضوان النائب عمرو درويش النظام الانتخابي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تنسيقية تنسيقية شباب الأحزاب

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