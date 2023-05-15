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طلعت عبد القوى: الاتحادات التعاونية تخدم 25 مليون مواطن (فيديو)

الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مصر بها 18 ألف جمعية تعاونية، ما بين 8 آلاف جمعية زراعية في كل قرى مصر، إضافة إلى عدد من الجمعيات ينتمي إلى الاتحاد النوعي، وهناك اتحاد تعاوني يعمل في مجال الثروة المائية والسمكية، واتحاد نوعي آخر يعمل في مجال الإنتاج، وأيضًا اتحاد يعمل في المواد الاستهلاكية، وغيرها من الجمعيات النوعية. 

وأضاف عبد القوي، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أن هذه الاتحادات تخدم 25 مليون مواطن، أي أن ربع سكان مصر يستفيدون ويتعاملون مع الاتحادات التعاونية الخمسة، لافتًا إلى أن الجمعيات الزراعية هي المنوط بها تقديم كل الخدمات للفلاحين على مستوى مصر.

الجمعيات الزراعية تقدم للفلاحين الدعم الفني والتقني

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجمعيات الزراعية تقدم للفلاحين الدعم الفني والتقني والمؤسسي وتمنحهم الأسمدة والمبيدات والتقاوي، كما أن الاتحاد الذي يعمل في مجال الإسكان منوط به يبني مساكن للأسر المتوسطة والأكثر احتياجا بتكلفة معقولة تتناسب مع إمكانياتهم ودخولهم وبنظام تقسيطي محترم.

ونوه عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بأن أهم مشكلة تقابل التعاونيات هى عدم وجود قانون موحد، حيث يسبب هذا الأمر إشكالية كبيرة جدًا، لذا، فإنه من المأمول أن يتوصل الحوار الوطني إلى قانون موحد للتعاونيات يحدد الحقوق والتخصصات والواجبات، وأن تخرج الجمعيات كاتحادات تعاونية مختلفة من عباءة الجهة الإدارية، حتى تكون جهة مستقلة لخدمة المواطنين بشكل ميسر.

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