محافظ قنا: رفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم ارتفاع منسوب مياه النيل

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم ارتفاع منسوب مياه النيل، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده لاتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستعداد مبكرا للحد من أخطار إرتفاع منسوب مياه نهر النيل، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، و حسام حمودة السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، والعميد محمد غنيم المستشار العسكرى للمحافظة، والعميد هاني الأترب مدير إدارة الحماية المدنية، والعميد محمد رضوان مدير إدارة مرور قنا، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الرى، و المهندس عصام محمد مدير قناطر نجع حمادي الجديدة، وأحمد عبدالخالق مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، والقيادات التنفيذية.

استمع محافظ قنا لعرض توضيحي بأعداد الجزر الموجودة بنطاق المحافظة، وعددها 45 جزيرة، منها 16 جزيرة مستدامة ، و 29 جزيرة تتعرض لغمر جزئي في حالة ارتفاع منسوب المياه ، كما تضمن العرض بيانات تفصيلية عن تلك الجزر ، من حيث الموقع العام و المساحة الإجمالية وطبيعتها الجغرافية، ووجه محافظ قنا بضرورة وضع السيناريوهات المحتملة لارتفاع منسوب مياه النيل ، وخطة التعامل معها بالتوقيتات ، وخطط الإخلاء للمناطق المأهولة المحتمل تعرضها للغرق ، مؤكدا جاهزية الأجهزة التنفيذية للتعامل مع مثل هذه الأزمات من خلال سلسلة التدريبات العملية المشتركة " صقر " التي تمت على مدار السنوات الماضية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.



وقال الداودي إن مديرية الرى تراقب عن كثب منسوب المياه فى نهر النيل مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف للتعامل مع أية زيادات محتملة فى مياه نهر النيل ، لافتا إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الري وقناطر نجع حمادى ، بموافاة المحافظة بتقرير يومى بمنسوب مياه النيل ، ومعدلات ارتفاع منسوب المياه بمجرى النهر ، وحجم تصرفات المياه ، وما إذ كانت تُشكل خطورة من عدمه ، كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمدن بمتابعة منسوب مياه النيل يوميا لاسيما في الجزر والمناطق المعرضة للغرق ، و تجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طارئ ، وفى حالة رصد أى ارتفاع في المياه يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية فورا بالتنسيق مع الجهات المختصة .



وأوضح الداودى، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة تتابع الموقف أولا بأول مع الجهات المعنية لرصد أية تغيرات فى منسوب مياه النيل، ومن ثم التنسيق مع المكتب الإعلامى للمحافظة لإصدار بيانات إعلامية تحذيرية أو مطمئنة للمواطنين، وفقا لما يتم رصده من تغيرات، لذا تهيب محافظة قنا بالمواطنين المقيمين على أراضى طرح النهر أو من لديهم أراضى زراعية ضرورة أخذ الحيطة والحذر خلال الفترة المقبلة تجنبا لحدوث أضرار قد تؤدى إلى وقوع خسائر مادية أو خسائر في الأرواح.