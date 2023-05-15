الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن تفتتح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بالمنيا الجديدة

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم زيارة تفقدية لمحافظة المنيا، لافتتاح مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا الجديدة.

ومن المقرر أن تتفقد نتائج مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية بمحافظة المنيا بقرية الشيخ مسعود مركز العدوة والذي ينفذ تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والحكومة الكندية وبالمشاركة مع وزارة الزراعة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها للمحافظة بلقاء الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا في ديوان عام محافظة المنيا، وذلك في حضور لويس داماس سفير كندا لدي جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الحكيم الواعر نائب المدير  العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، و الدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الأغذية والزراعة الزراعة للأمم المتحدة التضامن الاجتماعي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

سفير إسبانيا بمصر: الاتحاد الأوروبي يولى اهتمامًا كبيرًا بالطاقة المتجددة

الصحة: تقديم 8 آلاف خدمة فى مجال طب نفس الأطفال والمراهقين

مستقبل وطن البحر الأحمر: الحوار الوطني فرصة كبيرة وأهم ما يميزه عدم الإقصاء (فيديو)

"مدبولى" يشهد توقيع مذكرة تفاهم لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا

إصابة 8 إثر تصادم "ملاكى وميكروباص" بالطريق الصحراوى بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي