الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تمويل العلوم": فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الصيني بتمويل 2.5 مليون جنيه

هيئة تمويل العلوم
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فتح باب التقدم للنداء السادس لبرنامج التعاون المصري الصيني، بهدف تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالمياه، والطاقة المتجددة، والزراعة والغذاء، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتخفيف من آثار تغير المناخ، ونظم التصنيع المُتقدمة. 

وأشارت الهيئة - في بيان، اليوم - إلى أن دعم المشروعات البحثية الابتكارية المقبولة سيستمر لمدة لا تزيد على 24 شهرًا، بتمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه للجانب المصري. وكشفت عن شروط النداء التي تتضمن أن يكون الباحث الرئيسي مصريًا، تابعًا لكيان بحثي (جامعة / مؤسسة / مركز بحثي)، وحاصلًا على درجة الدكتوراة. 

 

وأوضحت أن أخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية 5 يونيو 2023، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع (فيس بوك). ولفتت الهيئة إلى أن هذا النداء يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 27 مارس 2016 بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية (MOST)؛ بهدف إنشاء برنامج تمويل مشترك في العلوم والتكنولوجيا، من خلال إنشاء صندوق صيني مصري للبحوث (CERF) لدعم المشاريع البحثية والتكنولوجية.

5 مليون جنيه التكنولوجيا والإبتكار التعاون المصري الصيني التعاون المصري التعاون البحثي

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

محافظ جنوب سيناء: نحرص على تعزيز دور الأسرة فى التنمية المستدامة

رئيس المجلس التصديري تُعلن تفاصيل المشاركة في إطلاق أسبوع الموضة المصري

وزير قطاع الأعمال يكشف عن إجراءات عاجلة لزيادة صادرات "الإسكندرية للحراريات"

تخصيص 160 مليون جنيه لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

إصابة 8 إثر تصادم "ملاكى وميكروباص" بالطريق الصحراوى بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي