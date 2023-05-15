"تمويل العلوم": فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الصيني بتمويل 2.5 مليون جنيه

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فتح باب التقدم للنداء السادس لبرنامج التعاون المصري الصيني، بهدف تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالمياه، والطاقة المتجددة، والزراعة والغذاء، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتخفيف من آثار تغير المناخ، ونظم التصنيع المُتقدمة.

وأشارت الهيئة - في بيان، اليوم - إلى أن دعم المشروعات البحثية الابتكارية المقبولة سيستمر لمدة لا تزيد على 24 شهرًا، بتمويل يصل إلى 2.5 مليون جنيه للجانب المصري. وكشفت عن شروط النداء التي تتضمن أن يكون الباحث الرئيسي مصريًا، تابعًا لكيان بحثي (جامعة / مؤسسة / مركز بحثي)، وحاصلًا على درجة الدكتوراة.

وأوضحت أن أخر موعد لتلقي المُقترحات البحثية 5 يونيو 2023، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء على الموقع الإلكتروني للهيئة أو من خلال صفحة الهيئة الرسمية على موقع (فيس بوك). ولفتت الهيئة إلى أن هذا النداء يأتي في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في 27 مارس 2016 بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ووزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية (MOST)؛ بهدف إنشاء برنامج تمويل مشترك في العلوم والتكنولوجيا، من خلال إنشاء صندوق صيني مصري للبحوث (CERF) لدعم المشاريع البحثية والتكنولوجية.