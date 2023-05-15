الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

لأول مرة بمعارض "أهلا رمضان".. ورش مجانية لتعليم الرائدات الهاند ميد بالإسماعيلية

المهندس أحمد عثمان
المهندس أحمد عثمان

أعلن المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الاسماعيلية، أنه لأول مرة بمعارض أهلا رمضان، تقام ورش مجانية لتعليم رائدات الأعمال فنون الهاند ميد والكروشيه بجناح المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال برئاسة السيدة جيهان فؤاد، بمعرض أهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد.

وقال رئيس الغرفة التجارية، إنه تلاحظ إقبال السيدات على شراء منتجات جناح سيدات الأعمال وخاصة الاكسسوار والهاند ميد والكروشيه، ورغبة بعضهن في تعليم فنونه المختلفة، وبالفعل تم إقامة ورش مجانية بالتنسيق مع العارضات بالمعرض.
 

وأوضح "عثمان"، أن الفكرة جاءت من منطلق إتاحة الفرصة لتعليم الراغبات من الرائدات فنون الهاند ميد لفتح أبوابا جديدة للرزق من خلال رائدات سبق وأن شاركن في المعارض التي تقيمها الغرفة واستفدن منها.

وأضاف، أن جناح المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالمعرض يهدف إلى تمكين الرائدات من إنشاء مشاريع خاصة، ودعم ريادة الأعمال وخلق جيل جديد من رائدات الأعمال القادرين على توظيف معرفتهن العلمية، في إنشاء مشروعات تُلبي الاحتياجات المحلية، وخفض معدلات البطالة وتشجيعهن لبدء أعمالهن التجارية وتحفيز الابتكار والإبداع بينهن.


من جانبها، أوضحت سحر صالح، رائدة الأعمال بالجناح الإقتصادي وصاحبة الفكرة، أن الورش تأتي في إطار حرصها علي التعاون مع الغرفة التجارية، كنوع من أنواع رد الجميل، خاصة وأنها من العارضات الدائمات بالمعارض المختلفة التي تنظمها الغرفة علي مدار السنوات القليلة الماضية، موجهة الشكر للمهندس احمد عثمان رئيس الغرفة ومجلس الإدارة، لافتة الي أن رائدات الأعمال بالمحافظة تتلقي جميع أوجه الدعهم وانها تحاول من خلال الورش المجانية تعليم السيدات الفنون المختلفة للهاند ميد لفتح أبواب رزق جديدة لهن.

اسماعيلية الاحتياجات المحلية الإسماعيلية الاقتصادي التجارية

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