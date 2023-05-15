"تعليم مطروح" يؤكد دعم المحافظ لتفعيل الأنشطة التربوية لانتقاء الجواهر الطلابية

أكد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الإثنين، على دعم المحافظ خالد شعيب للمنظومة التعليمية بالمحافظة بإرشاداته المستمرة بتفعيل كافة الأنشطة التربوية لانتقاء الجواهر الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة وإيمانا بأهمية ممارستها في صقل شخصية الطلاب وترسيخ الوعي المعرفي والاجتماعي لديهم.

وأضاف شحاتة - في بيان - أن العام الحالي شهد إنجازات غير مسبوقة للأنشطة الطلابية بكافة نوعياتها مع مواصلة طلاب مطروح التألق في المسابقات المركزية وحصاد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية لكافة الأنشطة.

وأوضح وكيل الوزارة أن فريق مسرحية المناهج التابع للمديرية حصل على المركز الثالث جمهورياً في مسابقة المناهج في سابقة فريدة لم تحدث من قبل، وكذا نال الفريق المسرحي على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في مسابقات الفنون المسرحية، كما حصلت الطالبة جنى سعيد حامد بمدرسة العمدة طرام الإعدادية بنات، على المركز الرابع في المسابقة القمية للإلقاء المسرحي على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك المسابقات أشرفت عليها الإدارة العامة للأنشطة التربوية بالوزارة.

وأشار إلي أن ذلك جاء لنتيجة عمل مؤسسي يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد، مقدما الشكر للشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية المسرحية بتعليم مطروح والموجهين الأوائل والموجهين والمدارس والطلاب تقديراً لهذا الإنجازات على مستوى الجمهورية والتي جاءت تتويجاً للأداء المتميز والجهود المثمرة المرحلة الماضية.