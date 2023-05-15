"اقتصادية البرلمان" تناقش موازنات 4 قطاعات بوزارة التجارة والصناعة

بدأت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، اليوم الإثنين، اجتماعها وتناقش اللجنة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها:

1- ديوان عام وزارة التجارة والصناعة.

2- قطاع التمثيل التجاري.

3- الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

4- الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

كما بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعها اليوم الإثنين، وتناقش اللجنة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن مشكلات المواطنين فى محافظات الغربية والإسماعيلية والسويس، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن استكمال تنفيذ أعمال تطوير منطقة أبوشاهين بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، المدرجة بخطة الدولة لتطوير العشوائيات بتاريخ 18 أغسطس 2016، وتفقد رئيس حي أول المحلة الكبرى بتاريخ 26 من فبراير 2023، لعدد من العمارات بالمنطقة التي تحتاج إلى تطوير واتخاذه قرارًا بإزالة عمارتين للخطورة الداهمة، ومدى تأثير ذلك على عدد 120 أسرة مهددة بالطرد، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 3 من أبريل سنة 2023.

كما تناقش لجنة الإدارة المحلية طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة سامية توفيق، بشأن أربعة موضوعات، أولها: ضرورة إنارة طريق المقابر الغربي الذي يربط عزبتي البابلي والكردي التابعتين لقرية بطينة – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية، والذي يبلغ طوله 500 متر، ومدى تأثيرها عدم إنارة الطريق على حياة المواطنين، مع العلم أنه تم التقدم بعدة طلبات في هذا الشأن دون جدوى.