عصام الصباحى: الحوار الوطنى أمل وطوق نجاة للمواطن البسيط (فيديو)

قال عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الحوار الوطني منذ أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أصبح أمل وطوق نجاة للمواطن البسيط، ويعول عليه آمالًا كثيرة.

وأضاف "الصباحي"، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، أنه يجب على الحوار الوطني ألا يصدم المواطن في مخرجاته، ويجب أن تكون هناك مخرجات جيدة تلائم طموحات الشعب المصري.

وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن جلسة الأمس ناقشت محورًا سياسيًا يتحدث عن النظام الانتخابي لمجلسى النواب والشيوخ، وهذا الأمر منصوص عليه في الدستور، وبالتالي فإن النظام الانتخابي سيكون بنظام القائمة المطلقة 50% والفردي 50%.

وتابع: "ولكن يمكن التغيير في الدوائر الفردية، وهذا يضمن تمثيلًا إيجابيًا لبعض فئات المجتمع، وقد يمتد لفترة مؤقتة ليست بعيدة، ونحن كحزب وفد نقف دائمًا مع القائمة النسبية لأنها لا تهدر أي أصوات".

محور حقوق الإنسان حظى بمناقشات هامة

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن محور حقوق الإنسان حظى بمناقشات هامة في جلسة الأمس وتناول عدم التمييز، مشددًا على أن التمييز أصبح ثقافة في المجتمع، حيث يمارسها المواطن المصري يوميًا دون أن يشعر بأنه يمارس التمييز، فهناك تمييز في بعض الأجور، ولا بد أن نخرج بحلول.