محافظ القليوبية يتابع مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الأولى بمركز شبين القناطر، بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل كل المعوقات على أرض الواقع لكل القطاعات، للانتهاء من المشروعات القومية ودخولها الخدمة بكامل طاقتها لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها محافظ القليوبية لمتابعة مشروعات الرصف الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للوقوف على آخر الأعمال التي تم تنفيذها، ومعدلات التنفيذ الفعلية للشركات المُنفذة، ورصد أي ملاحظات لتلافيها بشكل عاجل، لدخول المشروعات الخدمة بكامل طاقتها طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

وفي قطاع الصحة تفقد المحافظ أعمال تنفيذ إنشاء الوحدة الصحية بقرية الكوم الأحمر، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية، وجار الانتهاء من المرافق (الكهرباء والسباكة وشبكة الإطفاء ورفع كفاءة السور)، كما تم صب خرسانة أرضية الخزان المؤقت، حيث شدد المحافظ على سرعة الانتهاء والتسليم خلال الشهر الجاري.

وخلال الجولة تابع الهجان أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية المريج بنسبة تنفيذ ٣٠%، وذلك بعد تعديل التصميمات من وحدة صحية لمركز طبي، وفي سياقٍ متصل تفقد محافظ القليوبية مشروع إنشاء مستشفى شبين القناطر المركزي، والتي تبلُغ مساحتها الكلية (١٦٥٠٠) متر، مكونة من ٦ مبان من بينها المبنى الرئيسي على مساحة (٤٥٠٠) متر مكون من أرضي وستة أدوار علوية، بالإضافة إلى مبنى مدرسة التمريض على مساحة (١٧٠٠) متر، ومبنى البلازما والدم على مساحة (٥٠٠) متر، ومبنى لمولدات الكهرباء، ومبنى لخزانات المياه والقائم بالتنفيذ والإشراف الجهاز المركزي للتعمير، وقد وصلت نسب التنفيذ للمستشفى ككل إلى نسبة مالية حوالي 30%.

كما تفقد المحافظ أعمال إنشاء الوحدة الصحية بقرية القلزم بنسبة تنفيذ 62%، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء في المواعيد المقررة، كما تابع وحدة طب الأسرة بكفرالصهبي بتنفيذ شركة الذهبي للمقاولات بنسبة تنفيذ 41%.

ووجه المواطنون الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتنفيذ أعمال المبادرة لضمان حياة كريمة للمواطنين، والحرص على توصيل كل الخدمات والمرافق بقرى الريف المصري.

وفي قطاع الشباب والرياضة، تابع الهجان أعمال إنشاء مركز شباب الكوم الأحمر والذي تبلغ نسبة التنفيذ به 60% تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وأكد المحافظ على اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية والإنشائية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية إيمانًا بالدور الهام والمؤثر للرياضة والهيئات الرياضية والشبابية في بناء الشخصية المصرية المتكاملة وتطوير الخدمات المقدمة للنشء والشباب.

وفي قطاع الحماية المدنية، تفقد المحافظ وحدة إطفاء قرية طحانوب ووحدة إطفاء قرية الجعافرة، تحت إشراف جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وذلك بنسبة تنفيذ 20%.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد أعمال إنشاء موقف السيارات بقرية طحوريا بنسبة تنفيذ 12%، كما تفقد السوق الحضارية لقرية طحوريا والتي تقع على مساحة 900 متر، وتتكون من 14 محلًا، وتبلغ مساحة المحل الواحد 16 مترًا، وعدد 12 باكية مساحة كل منها 7 مترات ومزودة بمبنى إداري مكون من غرفتين ودورة مياه وأوفيس، وتبلغ تكلفته 4.9 مليون جنيه.

ووجه "محافظ القليوبية" بسرعة إنهاء الأعمال بالمواعيد المحددة وتكثيف العمل لسرعة الإنجاز ورفع معدلات التنفيذ في مشروعات القطاعات المختلفة المدرجة ضمن أعمال المبادرة.

وأكد أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها توفير «حياة كريمة» للمواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.