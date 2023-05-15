الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل هزة أرضية "ضعيفة" فى البحر الأحمر

هزة أرضية
هزة أرضية

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية ضعيفة وقعت في محافظة البحر الأحمر، صباح الإثنين، وبلغت قوتها 1.52 درجة على مقياس «ريختر».

وحسب البيانات التي سجلتها الشبكة التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ فإن الهزة التي وقعت على بُعد 66 كيلومترا غرب مدينة القصير، بقوة 1.52 درجة، كانت على عمق 8.98 كيلومترا.

ويُعد النشاط الزلزالي في مصر أقل من المتوسط، حسب تصريحات سابقة لمعهد الفلك، ومعظم الهزات التي تقع لا يشعر بها المواطنون ولا تُمثل أي خطورة.

الزلازل زلزال معهد الفلك زلزال اليوم أخبار الزلازل

الأكثر قراءة

"أباتشى" الأمريكية ترغب فى الحصول على امتيازات جديدة للتنقيب عن البترول بمصر

سفير الاتحاد الأوروبى يشيد بدور مصر فى التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

لأول مرة.. الرئيس الفلسطينى يلقى خطابًا فى نيويورك إحياءً للذكرى الـ75 للنكبة

كثافات مرورية بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة اليوم الإثنين

إغلاق وتشميع 514 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق خلال أسبوع في الغربية

إصابة ممرضة وربة منزل فى حريق نشب بمنزل ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة