تسجيل هزة أرضية "ضعيفة" فى البحر الأحمر

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية ضعيفة وقعت في محافظة البحر الأحمر، صباح الإثنين، وبلغت قوتها 1.52 درجة على مقياس «ريختر».

وحسب البيانات التي سجلتها الشبكة التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة؛ فإن الهزة التي وقعت على بُعد 66 كيلومترا غرب مدينة القصير، بقوة 1.52 درجة، كانت على عمق 8.98 كيلومترا.

ويُعد النشاط الزلزالي في مصر أقل من المتوسط، حسب تصريحات سابقة لمعهد الفلك، ومعظم الهزات التي تقع لا يشعر بها المواطنون ولا تُمثل أي خطورة.