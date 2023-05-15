"قوى عاملة قنا": وفد دولي يشيد بجهود الوزارة في تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا لقاءً مع وفد شركة بلان إنترناشيونال سويسرا، برئاسة منسق البرامج بمكتب الشركة اليزابيث كيفيش، وسارة بص منسق البرامج يرافقهم وفد من المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع ( بلان إنترناشيونال ايجيب، وذلك لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم إعداده فى يونيو ٢٠٢٢ بين وزارة القوي العاملة مع المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع (بلان إنترناشيونال ايجيبت) في مجال بناء قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بمواكبة المتغيرات العالمية لبناء القدرات وتدريب الشباب على المهارات المستقبلية، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتعاون مع شركاء التنمية في مجال بناء قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل والتدريب المهنى على احدث المهن المطلوبة في داخل الدولة وخارجها لتأهيل الشباب وإصقال مهاراتهم للدخول إلى سوق العمل.

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية القوي العاملة بقنا، في تقريره للوزارة، أنه استقبل بديوان عام المديرية اليزابيث كيفيش (منسق البرامج بمكتب بلان إنترناشيونال بسويسرا)، وسارة ادا ( منسق البرامج بمكت بلان إنترناشيونال بسويسرا ) رافقهما وفدا من المنظمة الدولية لتنمية الأسرة والمجتمع ( بلان إنترناشيونال ايجيب ).

وتم خلال اللقاء مناقشات موسعة حول دور وزارة القوي العاملة ومديرية القوى العاملة بقنا في مجال رفع مهارات الشباب ورعايتهم والأنشطة المرتبطة بالتدريب المهني ونشر ثقافة العمل الحر، منوهاً خلال اللقاء إلى أن الدولة المصرية ووزارة القوى العاملة أوليا اهتماما بالغا بصقل قدرات الشباب ودمجهم بسوق العمل وتزويدهم ببرامج تدريبية مجانية في شتى المجالات لينطلقوا في سوق العمل، وأن المديرية يتبعها مركز تدريب متكامل بمدينة قفط ووحدة تدريب ثابتة لمهنة الخياطة بمدينة قنا ووحدة تدريب ثابتة لمهنة الخياطة بمدينة نجع حمادي، وكذا وحدة تدريب متنقلة تصل للقرى النائية داخل المحافظة، كما أولت الوزارة والمديرية اهتماما بالغا برعاية ذوي الهمم ودمجهم بسوق العمل وضرورة استيفاء نسبة تشغيلهم بمختلف المنشآت وبالمرأة المصرية ولا سيما في القرى الأكثر احتياجا، وكذا توفير برامج تدريبية يستفيد منها كل فئات المجتمع.

وأكد مدير المديرية خلال اللقاء، على دور الوزارة واهتمامها بالوصول بخدماتها الى القرى الأكثر احتياجا لتوفير عناء الانتقال على الشباب والفتيات بتلك القرى، حيث تتبعها وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ومراكز قنا لتدريب الشباب والفتيات على مهن ( الخياطة والكهرباء والسباكة ) كما أن مركز التدريب المهني بقفط تم تجهيزه وتطويره بأحدث الآلات والمعدات في 22 مهنة مختلفة بالاستعانة بمدربين مؤهلين وعلى كفاءة عالية لخدمة الشباب، وكذلك بهدف الى إخراج كوادر فنية مؤهلة وجاهزة لبدء مشاريعهم الخاصة أو الالتحاق بفرص العمل بالقطاع الخاص، ولا تألو المديرية جهداً في مجال حماية الطفل وتطبيق آليات تشغيله القانونية داخل المحافظة، كما تم الاستماع الى تساؤلات وفد الهيئة والاجابة عليها حول رؤية الوزارة في خدمة الشباب وآليات تنفيذ تلك الرؤية.

وحضر اللقاء محمد علي محمود وكيل المديرية ، والمهندس عبد الحميد غزالي عثمان مدير مركز التدريب المهني بقفط، وفي ختام التتجتماع أشاد الوفد بتلك الجهود التي تبذلها القوى العاملة ووعدوا بأنه سيتم التنسيق قريبا مع المديرية لتنفيذ برامج من شأنها خدمة ورفع كفاءة شباب محافظة قنا من الجنسين.