أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-5-2023

شهدت أسعار الدواجن استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وذلك نتيجة إلي زيادة المعروض حيث أن الدواجن من السلع التي لا تقبل التخزين وأنها تعتمد على العرض والطلب.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم الأثنين 15 مايو 2023 .

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 15 مايو 2023

سجلت أسعارالفراخ البيضاء استقرار اليوم الأثنين 15 مايو 2023، حيث بلغت أسعارها 64 جنيها للكيلو تصل إلي المستهلك بسعر 70 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 15 مايو 2023

بينما سجلت أسعارالفراخ الساسو استقرار اليوم الأثنين 15 مايو 2023، حيث بلغت أسعارها 77 جنيها للكيلو تصل إلي المستهلك بسعر 80 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين 15 مايو 2023

سجلت أسعارالفراخ البلدي استقرار اليوم الأثنين 15 مايو 2023، حيث بلغت أسعارها 95 جنيها للكيلو تصل إلي المستهلك بسعر 100 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ أمهات اليوم الأثنين 15 مايو 2023

سجلت أسعارالفراخ أمهات استقرار اليوم الأثنين 15 مايو 2023، حيث بلغت أسعارها 55 جنيها للكيلو تصل إلي المستهلك بسعر 60 جنيها للكيلو.

يختلف سعر كيلو البانيه اليوم الإثنين من منطقة إلى أخرى ليباع حاليا بنسبة تتراوح بين 150 و155 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار مجزئات الدواجن اليوم الأثنين 15 مايو 2023

أسعار أوراك الفراخ اليوم الإثنين 15 مايو بـ 75 جنيهًا.

أسعار كيلو الدبابيس اليوم الإثنين 15 مايو بـ 80 جنيهًا .

أسعار كيلو الأجنحة اليوم الإثنين 15 مايو بـ 50 جنيهًا .

أسعار كيلو البانيه اليوم الإثنين 15 مايو بـ 155 جنيها .

وقد أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي منذ قليل الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة 308 ألف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار وهو يمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الان.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج