الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين 15 مايو 2023

أعلاف
أعلاف

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مدخلات أعلاف الدواجن، حيث أن أسعارها تنعكس على أسعار الدواجن في الأسواق، وقد تراجعت الأسعار بشكل يومي ما بين 100 جنيه إلى 200 جنيه للطن.

وتقدم الدستور في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين 15 مايو 2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء المستوردة اليوم الاثنين 15 مايو 2023

تراجعت أسعار الذرة الصفراء (الأرجنتيني،البرازيلي) بمقدار 100 جنيه في الطن، لتسجل اليوم 16700 جنيه أرضه، مقابل أسعار أمس الأحد حيث سجلت 16800 جنيه للطن.

وقد تراجعت أيضا أسعار الذرة الصفراء (أوكراني، صربي، أمريكي، بلغاري، روماني) بمقدار 200 جنيه للطن، لتسجل اليوم 14300 جنيه صب أرضه، مقابل أسعار أمس الأحد 14200 جنيه للطن.

أسعار فول الصويا اليوم الاثنين 15 مايو 2023

واستقرت أسعار فول صويا 44% عند نفس أسعار أمس الأحد لتسجل 39000 جنيه للطن صب أرضه.

بينما استقرت أسعار فول صويا 46 % (محلي) عند نفس أسعار أمس الأحد لتسجل 40000 جنيه صب أرضه.

وقد ثبتت أسعار فول صويا 46% (مستورده)عند نفس أسعار أمس الأحد لتسجل 40000 جنيه صب أرضه.

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وقد ثبتت أسعار ردة ( نخالة ) عند نفس أسعار أمس الأحد لتسجل 12000 جنيه للطن معبأ أرضه.

وقد استقرت أسعار زيت صويا منزوع عند نفس أسعار أمس الأحد لتسجل 58000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار زيت صويا مكرر عند نفس أسعار أمس الأحد لتسجل 59000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار بذرة فول الصويا عند نفس أسعار أمس الأحد لتسجل 39000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار كسب عباد 36% عند نفس أسعار أمس الأحد لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقرت أسعار جيلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس الأحد لتسجل 52000 جنيه معبأ أرضه.

واستقرت قشر فول الصويا عند نفس أسعار أمس الأحد لتسجل 8250 جنيها صب أرضه.

أسعار الذرة الصفراء أسعار فول الصويا اليوم أسعار فول صويا 46 اسعار الدواجن في الأسواق أسعاركسب عباد أسعار زيت صويا

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