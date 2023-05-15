الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس المجلس التصديري تُعلن تفاصيل المشاركة في إطلاق أسبوع الموضة المصري

صادرات
صادرات

أعلنت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس، المشاركة في إطلاق أسبوع الموضة المصري الأول من المتحف المصري بميدان التحرير والمتحف الزراعي، والذي شهد مشاركة أكثر من 70 مصمم أزياء و حلى وماركات مصرية و شركات متخصصة و مؤسسات و جامعات من مختلف الدول العربية و الاوروبية.

وشهد الحدث عرض مجموعات الأزياء بتصميم ملابس مستوحاة من الحضارة المصرية العريقة و من الاقطان المصرية طويلة التيلة بهدف تعظيم القيمة المضافة للمنتجات المصرية بالقاء الضوء عليها عالميا لجذب أسواق جديدة للتصدير.

وتوجهت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بخالص الشكر الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ومعالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة على تسهيل استقبال أسبوع الموضة العالمي داخل أروقة المتحف المصري بالتحرير والمتحف الزراعي ومتحف القطن.
وأثنت على الدعم الكبير من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير على دعمهم الكبير لهذا الحدث كما توجهت بالشكر للمجلس الأعلى للآثار وفريق العمل وجمعية قطن مصر، وكافة داعمين الأسبوع الاول للموضة المصرى شركاء الحدث

وأشادت بجهود مجلس التصميم والموضة الذي عكف على إصدار النسخة الأولي لأسبوع الموضة والذي شهد عرض أزياء قدمه مصممين الأزياء المصريين من داخل أروقة المتحف المصرى بحضور لفيف من سيدات ورجال مجتمع الأعمال ، وتلاه خلال يومين من المتحف الزراعى و متحف القطن المصرى عروض الأزياء وورش عمل و محاضرات متخصصة من الضيوف الأفارقة و العرب و الأجانب من المتخصصين فى الصناعة و المجال بتخصصاته.

وأشارت إلى أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يسعى إلى تقديم الدعم الكامل لهذا الحدث المهم، والذي جاء تحت شعار "الماضي والحاضر والمستقبل"، والذي أقيم بالتنسيق والشراكة مع وزارة التخطيط والزراعة، والبنك الإفريقي لتنمية الصادرات، والسفارة الأمريكية في مصر، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وعدد من رموز صناعة الأزياء المحلية والدولية.
 

وكشفت ماري لويس ، عن التعاون مع المصممين المصريين لتعظيم القيمة للمنتج المصري، من خلال تصميم ملابس مستوحاه من الحضارة المصرية العريقة، لافتة إلى أن العروض جذبت أنظار الحضور  من سفراء الدول الأجنبية في القاهرة، والوزراء ورجال الأعمال المصريين والأجانب، وممثلي أكثر من 12 دولة.

اسبوع الموضة اقتصادي الأزياء المصرية الأعلى للآثار الاقتصاد

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