إصابة ممرضة وربة منزل فى حريق نشب بمنزل ببنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق شب داخل منزل بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، حيث أسفر الحريق عن إصابة ممرضة وربة منزل باختناق وجرى نقلهما إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل منزل بقرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، أسفر عن إصابة شخصين باختناق جراء الأدخنة المتصاعدة، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء ورجال الإسعاف إلى موقع البلاغ والسيطرة على الحريق واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة.

على الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران، فيما دفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف بسيارتين وجرى نقل المصابتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.