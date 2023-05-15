بعد تصدرها التريند.. من هو خطيب "أسماء أبو اليزيد" وما هي مهنته؟

تصدرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية وذلك عقب إعلان خطبتها من شخص يدعى «محمد خطيب»، وبالبحث تبين أن محمد الخطيب من خارج الوسط الفنى وليس له أى علاقة بالوسط كما أنه يعمل مدرب ألعاب قوة.

وكانت قد نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، صورا من حفل خطوبتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وانهالت عليها التعليقات المحملة بالتهاني من قبل أصدقائها الفنانين بالوسط الفني.

من هى أسماء أبو اليزيد؟

_أسماء أبو اليزيد ممثلة ومغنية مصرية، درست في كلية الفنون الجميلة

_شاركت في بدايتها في عدد كبير من العروض المسرحية التي عرضت على مسرح الهناجر ونافست على جائزة الشيخ سلطان القاسمي لأفضل عرض مسرحي لعام 2026.

_أسماء أبو اليزيد من أب من القاهرة وأم من الشرقية كانت أسماء تحب التمثيل من صغرها، إلا أنه لم يكن متاحًا لها في المدرسة، لعدم وجود مسرح مدرسي، ولكنه أتيح لها في الكلية، فالتحقت به، من السنة الأولى، من خلال اتيليه المسرح.

_ أسماء أبو اليزيد تدربت تحت يد المخرج شادي الدالي، واشتركت من خلاله في عدد كبير من العروض المستقلة، كان آخرها ”الخلطة السحرية للسعادة”، التي نافست في مهرجان المسرح العربي على ”جائزة الشيخ سلطان القاسمي” لأفضل عرض مسرحي عربي لعام 2016.

_أول عرض مسرحي لها كان عبارة عن تقديم للفريق في الفصل الأول لها في الكلية، كان تحت عنوان “الحياة جميلة في فنون جميلة”، وفي الفصل الثاني من نفس العام، شاركت في “اسطبل عنتر”، الذي أخرجه الفنان بيومي فؤاد، لـ”اتيليه المسرح”.

_شاركت عام 2014 في مسلسل أنا عشقت للمخرجة مريم الأحمدي، إلا أنه كان دورًا صغيرًا من عدة مشاهد.