معهد الفلك يصدر بيانًا حول موعد ميلاد هلال ذو القعدة

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانًا حول موعد ميلاد هلال شهر ذو القعدة لعام 1444هـ.

وقال الأستاذ الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد، ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، إنه طبقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإنه سوف يولد هلال شهر ذو القعـدة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19/5/2023م (يوم الرؤية)، ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.

وأضاف البيان: ويغرب القمر (في طور الهلال القديم) قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ3 دقائق، بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1- 2 دقيقة)، ويغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1- 3 دقائق).

وتابع معهد الفلك: أما في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1– 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1– 9 دقائق)، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس، وبذلك يكون يوم السبت 20 مايو هو المتمم لشهـر شوال 1444هـ، وبذلك تكون غرة شهر ذو القعـدة 1444هـ فلكيًا يوم الأحد 21 مايو.