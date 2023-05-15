الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين تحكم على أمريكى بالسجن مدى الحياة لإدانته بـ"التجسس"

محكمة صينية
محكمة صينية

قضت محكمة صينية بسجن أمريكي يبلغ من العمر 78 عامًا، مقيم بصفة دائمة في هونج كونج، بالسجن مدى الحياة لإدانته بالتجسس. 

وأفادت محكمة الشعب الابتدائية في سوتشو بشرق الصين، في بيان، أن جون شينج- وان ليونج أدين بالتجسس وحكم عليه بالسجن مدى الحياة والحرمان من الحقوق السياسية مدى الحياة.

ومن النادر نسبيا في الصين إصدار حكم بهذه الشدة على مواطن أجنبي بهذه التهمة.

كما صودرت منه أملاكه الخاصة البالغة 500 ألف يوان "66 ألف يورو" خلال المحاكمة التي جرت الإثنين.

ولم يذكر البيان بدقة طبيعة الوقائع المنسوبة إليه. 

الصين التجسس محكمة الشعب الابتدائية الحقوق السياسية مدى الحياة

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