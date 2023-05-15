المؤرخ الأمريكى "بيتر جران" فى لقاء فكرى ببيت السنارى.. الأربعاء المقبل

يحل المؤرخ الأمريكي "بيتر جران"، ضيفًا في لقاء فكري ببيت السناري، وذلك خلال الأمسية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية، ويستضيفها بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة والتابع لمكتبة الإسكندرية.

ويعقد اللقاء في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل والموافق 17 مايو الجاري، حيث يحاور مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع دكتور أحمد زايد، المفكر الأمريكي بيتر جرانـ في لقاء مفتوح، بحضور ومشاركة العديد من المثقفين والمفكرين والمؤرخين المصريين، ويتناول مجموعة من القضايا الفكرية التي ستطرح للنقاش وتبادل الرأي حول تاريخ مصر الحديث وحول كتب ومؤلفات جران.

و"بيتر جران"، مؤرخ أمريكي ومنظر يساري شهير، ويشغل منصب أستاذ التاريخ المصري بجامعة تمبل الأمريكية.

صدر له العديد من المؤلفات والكتابات التاريخية، نذكر من بينها: "صعود أهل النفوذ"٬ والذي أصدره المركز القومي للترجمة عام 2017 من ترجمة الدكتورة سحر توفيق.

بالإضافة إلى كتاب “الجذور الإسلامية للرأسمالية مصرية 1760 ــ 1840” ــ كتاب “ما بعد المركزية الأوروبية”، والصادر عن المركز القومي للترجمة في نسخته العربية، بترجمة لـ عاطف أحمد ومراجعة المؤرخ المصري رؤوف عباس.

وعن كتابه “صعود أهل النفوذ”، قال بيتر جران في لقاء سابق مع الــ “الدستور”: صعود أهل النفوذ" هو محاولة جديدة لتعبير جديد في قاموس النظريات، وهو مصطلح يعبر عن أربعة أشياء مختلفة في كلمة واحدة٬ وهي الطبقة الحاكمة، الشعوب، السماسرة الدوليين المتمثلين في الشركات العابرة للجنسيات٬،وقد أسميتهم الــ " new man"والذين ينسجون علاقات دولية بين مكان ومكان آخر، لمصالحهم الشخصية الخاصة، وكل هؤلاء يعملون بتعاون مشترك في نمو السوق الدولي والهيمنة عليه، لكن العلاقات المتداخلة بين أفراد هذه الطبقة كانت علي العكس عادة مشحونة بمشاكل كثيرة، وعلى الأقل كان هناك دائما قدر كبير من المنافسة على نيل قطعة أكبر من"التورتة" كانت هذه الجماعة ولا تزال تتمتع بالثراء.