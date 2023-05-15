الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

المؤرخ الأمريكى "بيتر جران" فى لقاء فكرى ببيت السنارى.. الأربعاء المقبل

بيتر جران مع محررة
بيتر جران مع محررة الدستور

يحل المؤرخ الأمريكي "بيتر جران"، ضيفًا في لقاء فكري ببيت السناري، وذلك خلال الأمسية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية، ويستضيفها بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة والتابع لمكتبة الإسكندرية.

ويعقد اللقاء في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء المقبل والموافق 17 مايو الجاري، حيث يحاور مدير مكتبة الإسكندرية وأستاذ علم الاجتماع دكتور أحمد زايد، المفكر الأمريكي بيتر جرانـ في لقاء مفتوح، بحضور ومشاركة العديد من المثقفين والمفكرين والمؤرخين المصريين، ويتناول مجموعة من القضايا الفكرية التي ستطرح للنقاش وتبادل الرأي حول تاريخ مصر الحديث وحول كتب ومؤلفات جران.

و"بيتر جران"، مؤرخ أمريكي ومنظر يساري شهير، ويشغل منصب أستاذ التاريخ المصري بجامعة تمبل الأمريكية. 

صدر له العديد من المؤلفات والكتابات التاريخية، نذكر من بينها: "صعود أهل النفوذ"٬ والذي أصدره المركز القومي للترجمة عام 2017 من ترجمة الدكتورة سحر توفيق.

بالإضافة إلى كتاب “الجذور الإسلامية للرأسمالية مصرية 1760 ــ 1840” ــ كتاب “ما بعد المركزية الأوروبية”، والصادر عن المركز القومي للترجمة في نسخته العربية، بترجمة لـ عاطف أحمد ومراجعة المؤرخ المصري رؤوف عباس.

وعن كتابه “صعود أهل النفوذ”، قال بيتر جران في لقاء سابق مع الــ “الدستور”: صعود أهل النفوذ" هو محاولة جديدة لتعبير جديد في قاموس النظريات، وهو مصطلح يعبر عن أربعة أشياء مختلفة في كلمة واحدة٬ وهي الطبقة الحاكمة، الشعوب، السماسرة الدوليين المتمثلين في الشركات العابرة للجنسيات٬،وقد أسميتهم الــ " new man"والذين ينسجون علاقات دولية بين مكان ومكان آخر، لمصالحهم الشخصية الخاصة، وكل هؤلاء يعملون بتعاون مشترك في نمو السوق الدولي والهيمنة عليه، لكن العلاقات المتداخلة بين أفراد هذه الطبقة كانت علي العكس عادة مشحونة بمشاكل كثيرة، وعلى الأقل كان هناك دائما قدر كبير من المنافسة على نيل قطعة أكبر من"التورتة" كانت هذه الجماعة ولا تزال تتمتع بالثراء.  

المؤرخ الأمريكي بيتر جران في لقاء فكري ببيت السناري مكتبة الأسكندرية دكتور أحمد زايد صعود أهل النفوذ ما بعد المركزية الأوروبية

الأكثر قراءة

الأركان الأوكرانية: 30 اشتباكا قتاليا فى اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا

أفضل العصائر لصحة الإنسان خلال فصل الصيف

"الوثائقية".. محاسن حسن: محمود رضا وفريدة فهمى كسرا قاعدة رقص البنات فى مصر

يوفنتوس يستعد لأشبيلية بثنائية فى كريمونيزى بالدورى الإيطالى

رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى الترم الثانى 2023 محافظة القاهرة

بعد السقوط أمام برشلونة.. جماهير إسبانيول تقتحم الملعب للاعتداء على لاعبى البرسا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة