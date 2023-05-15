الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

من بينها "ملتقى الحرية الشعرى" .. أمسيات فنية وثقافية اليوم

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

يحتشد اليوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

 

ففي السابعة مساء، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع بقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات “ملتقى الحرية الشعري”، بمشاركة كلا من شعراء الإسكندرية: علي عبد الدايم، طارق الكردي، عز الدين خلاف، فوزية شاهين، عيد أبو حجاج، محمد خليفة، سارة زيادة، أحمد الحملة، فاطمة علام، أحمد عمرو، رضا المحمدي، ويدير الأمسية الشعرية ويقدمها الشاعر أحمد قدري.

 

ــ تكريم الفنان مجدي الحسيني بمكتبة القاهرة

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تحتضن مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، حفل تكريم الفنان عازف الأورج مجدي الحسيني، والذي تقيمه جمعية  فريد الأطرش.


يأتى التكريم خلال الحفل الموسيقى الذى تقيمه الجمعية بالتعاون مع مكتبة القاهرة الكبرى، بحضور المخرج مصطفي الدمراش والموسيقار رأفت الدمرداش، وأعضاء جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش .

 

ويتضمن برنامج الاحتفال، مجموعة من الفقرات الغنائية يقدمها الفنانون "أسرار الجمال، وليد رشدى، أسامة حسن، سهر السيد، دكتور هاني حمزاوى"، كما يشارك بالغناء من لبنان الفنان جميل صعب، بمصاحبة المايتسترو محمود فرج .

 

ــ مسار العائلة المقدسة بمسرح سيد درويش

وفي السابعة مساء، تستقبل خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي، والتي تقام هذا الشهر تحت عنوان “مسار العائلة المقدسة ومستقبل السياحة الروحانية”. 

 

ويشارك في الأمسية كلا من: الدكتور عادل الجندي ‏المنسق الوطني مدير العلاقات الدولية والتخطيط الاستراتيجي بوزارة السياحة، والدكتورة شهد البياع مدير آثار وادي النطرون، ويدير الحوار محمد خطاب.

 

يذكر أن مسار العائلة المقدسة يعد أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة البحيرة على أرض وادي النطرون؛ إذ إنها من أهم المدن الجاذبة للسياحة، سواء كانت دينية لمسار رحلة العائلة المقدسة والأديرة، والتاريخية الموجودة بها، أو السياحة العلاجية بمنطقة نبع الحمراء الموجودة بالمدينة.

 

كما أن وادي النطرون يعد من أهم المحطات التى زارتها العائلة المقدسة فى مصر، إذ يضم ثلاثة أديرة أثرية هى دير العذراء البراموس، ودير الأنبا بيشوى، ودير العذراء السريان.

 

ــ وداعا لينين في معهد جوته الألماني

كما ينظم معهد جوته الألماني بمقره الكائن بشارع التحرير ــ الدقي، عرض للفيلم الألماني الروائي الطويل “وداعا لينين”، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم أيضا. 

 

“وداعا لينين”، من إخراج فولفجانج، إنتاج 2003، وتبلغ مدة عرضه 120 دقيقة، ناطق بالألمانية ويعرض مصحوبا بترجمة إلى العربية.

 

تدور أحداث فيلم وداعا لينين"، في البداية في برلين الشرقية في خريف 1989، حيث ترقد والدة “ألِكس كِرنِر” في حالة غيبوبة بعد تعرضها لأزمة قلبية ويفوتها بالتالي حدث سقوط جدار برلين. 

 

إلا أنها حين تفيق في صيف 1990، يؤكد الطبيب أن أي إثارة قد تعرض حياتها للخطر. لذا يجد ألِكس نفسه مجبرًا على أن يخفي عنها خبر انتهاء حكم حزب الوحدة الاشتراكي في ألمانيا، ويوهمها، هو وأصدقائه، أن جمهورية ألمانيا الديمقراطية لا تزال قائمة، إلا أن تلك الخدعة لا تستمر طويلًا ويصبح من المستحيل إخفاء الحقيقة أكثر من ذلك. 

من بينها ملتقي الحرية الشعري أمسيات فنية وثقافية اليوم مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية مسار العائلة المقدسة وداعا لينين معهد جوتة الألماني

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