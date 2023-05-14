الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مشيرة خطاب: إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز تحكمها معايير دولية دون نقصان

مشيرة خطاب
مشيرة خطاب

 قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه تمت إدارة جلسة المحور السياسي بالحوار الوطني، بحكمة وتحدث عدد كبير من المشاركين، وكانت لا تزيد الكلمة علي 4 دقائق، وكانت تتعلق بالقضاء على أشكال التمييز كافة. 

وأضافت "خطاب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، أن القضاء على أشكال التمييز كافة معيار أصيل في ملف حقوق الإنسان، حيث تقوم منظومة حقوق الإنسان على تمتع كل فرد بحقوقه دون أي تمييز، فكان النقاش في هذا الصدد مهم جدًا، وتم التطرق إلى إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على كل أشكال التمييز. 

يجب رفع الوعي العام بعيوب ومضار وشرور التمييز

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إنشاء مثل هذه المؤسسات يجب أن يؤخذ بجدية شديدة، لأنها تحكمها معايير دولية دون أي نقصان، موضحةً: "البعض طالبوا بإنشاء المفوضية بسرعة لأنها استحقاق دستوري، وهناك البعض الآخر أكدوا أن القضاء على أشكال التمييز لا يكفيه إنشاء مفوضية، ولكن يجب أن نبدأ بمراجعة كل التشريعات للقضاء على أي صورة من صور التمييز ورفع الوعي العام بعيوب ومضار وشرور التمييز".

مشيرة خطاب مفوضية التمييز الحوار الوطنى حقوق الانسان رفع الوعي العام معايير دولية نقصان

مواد متعلقة

أمين حماة الوطن بزفتى: "أهم ما يميز الحوار الوطني هو عدم إقصاء أي فصيل"

"مصر المستقبل": مصر ستدخل حياة سياسية جديدة بفضل الحوار الوطني ( فيديو)

مها عبدالناصر: الحوار الوطنى نافذة جديدة تفتح فى المجال العام والسياسى

محمود فوزي: الحوار الوطني جاء بوقته وكان هناك التزام باحترام مؤسسات الدولة

حسام الخولي لبرنامج "الحوار الوطني": الكوتة لا تتوافق مع نظام القائمة النسبية

عصام شيحة: أطروحات الحوار الوطني جمعت كل الآراء حول مصلحة الوطن (فيديو)

الأكثر قراءة

عقب ضبط أطنان منها.. ضحايا اللحوم المصنعة يتحدثون لـ"الدستور"

أليو ديانج مطلوب فى الدورى الفرنسى خلال الانتقالات الصيفية

دراسة: حمية البحر الأبيض المتوسط تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسكري

قومي المرأة ببني سويف ينفذ "مطبخ المصرية" بقرية طنسا بني مالو بمركز ببا

"كهرباء الإسكندرية": تركيب 118 محطة شمسية أعلى المباني الحكومية والخاصة

عقوبة جديدة من CAF للأهلى بسبب مباراة الهلال السودانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة