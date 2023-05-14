مشيرة خطاب: إنشاء مفوضية للقضاء على التمييز تحكمها معايير دولية دون نقصان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه تمت إدارة جلسة المحور السياسي بالحوار الوطني، بحكمة وتحدث عدد كبير من المشاركين، وكانت لا تزيد الكلمة علي 4 دقائق، وكانت تتعلق بالقضاء على أشكال التمييز كافة.

وأضافت "خطاب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، على قناة "cbc"، أن القضاء على أشكال التمييز كافة معيار أصيل في ملف حقوق الإنسان، حيث تقوم منظومة حقوق الإنسان على تمتع كل فرد بحقوقه دون أي تمييز، فكان النقاش في هذا الصدد مهم جدًا، وتم التطرق إلى إنشاء المفوضية الوطنية للقضاء على كل أشكال التمييز.

يجب رفع الوعي العام بعيوب ومضار وشرور التمييز

وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن إنشاء مثل هذه المؤسسات يجب أن يؤخذ بجدية شديدة، لأنها تحكمها معايير دولية دون أي نقصان، موضحةً: "البعض طالبوا بإنشاء المفوضية بسرعة لأنها استحقاق دستوري، وهناك البعض الآخر أكدوا أن القضاء على أشكال التمييز لا يكفيه إنشاء مفوضية، ولكن يجب أن نبدأ بمراجعة كل التشريعات للقضاء على أي صورة من صور التمييز ورفع الوعي العام بعيوب ومضار وشرور التمييز".