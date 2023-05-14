وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب يتفقد خط الغزل بمدرسة المحلة الزخرفية

تفقد وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، النائبة إحسان شوقي، النائب محمود الشامي، النائب أحمد البرلسي، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وبحضور كل من أحمد القللي، وكيل وزارة القوى العاملة، الأستاذ أحمد المغاورى، رئيس حى أول المحلة، مدرسة الشهيد خالد دبور الثانويه الزخرفية، التابعة لإدارة شرق المحلة التعليمية، وتفقد خط الغزل بالمدرسة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



وخلال الجولة بالمدرسة، وعد رئيس لجنة القوى العاملة بوضع المدرسه علي منصة مصر الرقمية، وتوفير عدة فرص لتدريب طلاب المدرسة علي أحدث التقنيات الحديثة، مع منحهم شهادة من وزارة القوى العاملة، مشيداً بالجهود المبذولة بخط الغزل داخل المدرسة والتعليم الفني بالغربية.



تأتي هذه الزيارة خلال الجولة التي قامت بها اللجنة في عدد من المنشآت والمناطق الصناعية بالمحلة الكبرى.