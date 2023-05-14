النائب عمرو درويش: نظام القائمة المغلقة بالانتخابات هو الأنسب لمصر

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يؤيد الانتخابات بنظام القائمة المغلقة مع جزء منها بالنظام الفردي، مشيرًا إلى أنه تضمن تمثيل واسع بالبرلمان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن أي نظام انتخابي له مقومات معينة، ويجب أن يُنظر هل تُناسب هذا المجتمع أو لا.

ولفت درويش إلى أن مصر اعتمدت نظام القائمة المغلقة في انتخابات برلمان 2020، ومن خلال التجربة نرى أنها حققت النسب الدستورية المطلوبة، وتمثيل واسع للمرأة وأسر الشهداء والمصريين في الخارج، وأحدثت تنوعا كبيرا في البرلمان.

وتابع: "الملاحظة الوحيدة من هذا النظام هو اتساع الدوائر الخاصة بالقوائم، ومن الممكن التغلب عليها".

وأردف: "يهمنا التوافق حول الاستحقاق الانتخابي القادم وأدعو لتحالف توافقي بين قوى 30 يونيو المؤيد والمعارض وتتم ممارسة برلمانية تحت قبة البرلمان".

وواصل: "مش محتاجين انتخابات فيها لوغاريتمات، لازم تكون بنظام سهل وبسيط مباشرة حتى يختار المواطن بأريحية وأن تقل نسبة الأصوات الباطلة"، منوهًا أنه يرى أن نظام الانتخابات بالقائمة المغلقة هو الأوقع في مصر.