الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار وزير الزراعة: الدولة تورث الأجيال القادمة ملايين الأفدنة

الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم

كشف الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، رسائل الدولة المصرية، من افتتاح موسم القمح في شرق العوينات، قائلًا إن شرق العوينات تقع على الحدود الجنوبية الغربية لمصر، عند تلاقي مصر مع ليبيا وتشاد والسودان، وهي رسالة للمواطن إلى أن الدولة حولت صحراء جرداء من ملايين السنين لهذا المنظر، وهو مشهد لا يحتمل وجهات نظر، بل واقع على الأرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أ، هذا اللون الأخضر ليس مجرد لون، وإنما خير ومئات آلاف الأطنان من القمح والبطاطس، والرسالة المهمة الثانية أن الدولة المصرية تخطط وتضع مليارات الجنيهات لصنع رصيد للأجيال القادمة.

وأردف: "الدولة تورث الأجيال القادمة ملايين الأفدنة تم إضافتها للرقعة الزراعية لتصل لـ10 ملايين فدان، زرع 4 ملايين منها في أراضي جديدة، على مدار السنوات المااضية لم يجرؤ أحد على تحمل مسئولية استصلاح الصحراء، ودفع المليارات لإنشاء بنية تحتية".

الزراعة مستشار الزراعة موسم حصاد القمح

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