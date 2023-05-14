القلق الصيفي.. أطعمة تساعدك على التخلص من التوتر والإجهاد

أيام قليلة وتهب علينا موجة من الحر الشديد والذي يساهم بشكل كبير في زيادة العصبية والتوتر، كما أن ضغوط العمل اليومية تساعد في زيادة القلق بشكل كبير.

هناك بعض الأطعمة التي قد تستهلكها للمساعدة في خفض مستويات التوتر لديك، وهو أمر مهم لأن الكثير من التوتر يرتبط بجميع أنواع مضاعفات الصحة العقلية والجسدية التي تتراوح من مرض السكري وأمراض القلب إلى الاكتئاب، ففي السطور التالية يرصد الخبراء بموقع " healthiest" الطبي بعضًا من هذه الأطعمة.

الحبوب الكاملة:

يبحث الكثير من الناس عن بعض الكعك والبراونيز والكب كيك والدونات في كل مرة يتعرضون فيها للتوتر لأنهم يوفرون لهم الراحة التي هم في أمس الحاجة إليها من أجل التخلص من القلق والتوتر.

يمكن إلقاء اللوم على حقيقة أن الكربوهيدرات يمكن أن تزيد على الفور من مستويات السيروتونين، وهو هرمون السعادة في الدماغ، فمن الضروري اختيار الحبوب الكاملة مثل دقيق الشوفان والأرز البني والفشار لأنها يمكن أن تجعل المرء يشعر بالارتياح.

الزبادي:

يعلم الجميع أن الزبادي مفيد للجسم لأنه يمد الأمعاء بالبكتيريا المفيدة للغاية، فأن الحفاظ على أمعاء صحية أمر حيوي لدرء المستويات العالية من التوتر، لهذا السبب يمكن أن يساعدك تناول الزبادي بانتظام على التخلص من التوتر.

الأسماك الزيتية:

تحتوي الأسماك الزيتية على الكثير من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وهي دهون صحية معروفة بأنها تساعد في تقليل التوتر وبعض آثارها الأكثر عمقًا على الصحة العقلية وهي القلق والاكتئاب.

المكسرات والبذور:

يمكن أيضًا الحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية من جميع أنواع المكسرات والبذور، حيث يوصى بالفستق واللوز والكاجو والجوز البرازيلي وبذور السمسم وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس وبذور الكتان في النظام الغذائي لمن يعيش حياة مرهقة للغاية.

كما أن المكسرات والبذور هي أيضًا مصادر جيدة لفيتامينات ب التي تعتبر حيوية لتقوية جهاز المناعة، حيث يمكن أن يساعد وجود دماغ وأعصاب صحية في تقليل الآثار غير المواتية للضغط على الجسم.

الشوكولاته الداكنة:

تعد قدرة الشوكولاتة الداكنة على إرضاء حواسك أكثر من كافية لخفض مستويات التوتر لديك بشكل كبير، ووفقًا للعلماء تساعد الشوكولاتة الداكنة أيضًا عقلك وجسمك على الاسترخاء على المستوى الكيميائي، فبعض المركبات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة قادرة على خفض مستويات هرمونات التوتر في مجرى الدم.

شاي الأعشاب:

هناك الكثير والكثير من شاي الأعشاب التي يمكن تناولها من أجل خفض مستويات التوتر العالية وتقليل الآثار الضارة لهذا على العقل والجسم، فمن المعروف أن شاي الزنجبيل والكركم يساعد في تقليل الالتهاب الناتج عن الإجهاد.