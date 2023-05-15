رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة عمال مساجد وزارة الأوقاف

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين عمال الأوقاف من المواضيع التى يهتم بالبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين، "الدستور" تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر .

رابط الاستعلام عن نتيجة تعيين عمال المساجد

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أتاح الاستعلام عن نتيجة توظيف عمال المساجد خلال المسابقة الأخيرة التي تم الإعلان عنها من خلال بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز.

فتح باب التظلم وإغلاقه

وفتح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باب التظلم لمدة أسبويعين بداية من 19 أبريل الماضي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو الحالي، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، ومن المقرر أن يسلم الجهاز النتيجة إلى وزارة الأوقاف الأيام القليلة القادمة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تعيين عمال المساجد بوزارة الأوقاف

الدخول على الموقع الإلكترونى لبوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

كتابة بيانات الرقم القومى للعامل المتقدم للحصول على الوظيفة.

كتابة الرقم الخاص بالطلب الذى حصل عليه المتسابق.

الضغط على الزر الخاص بكلمة "استعلام" باللون الأحمر.

اختيار "الاطلاع على نتيجة مسابقة الأوقاف عمال 2022.

شروط يجب توافرها فى المتسابق

لابد أن تتوافر فى عامل المسجد عدة شروط ومنها:

الانضباط.

الالتزام.

حسن استخدام الوقت وإدارته بشكل جيد.

أحترام أخلاقيات العمل داخل المسجد.

لا يزيد العمر عن 35 عامًا.

الحصول على مؤهل أقل من المتوسط ( إعدادية- إعدادية أزهرية).

يذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة عمال المساجد قبل فتح باب التقديم للمسابقة بـ15 يومًا، حتى يتمكن الراغبون في التقديم من تجهيز المستندات المطلوبة، وتم فتح باب التقديم أون لاين على موقع بوابة الوظائف الحكومية، خلال الفترة من 15 فبراير وحتى 2 مارس الماضي 2022، وبلغ عدد ساعات التقديم 384 ساعة، في حين أن التقديم المعتاد باليد في المسابقات المماثلة كان في السابق يمتد لمدة أسبوعين بواقع 10 أيام عمل و60 ساعة تقديم، وبلغ عدد المتقدمين 196 ألفًا و694 متقدم.