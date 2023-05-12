«تعليم بني سويف» تفوز بالمركز الأول في مسابقة الملتقى الفكري للمتفوقين والموهوبين

قدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، التهنئة لمسؤولي وأسرة قطاع التعليم، بمناسبة الفوز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في منافسات مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين والموهوبين للعام الدراسي 2022/2023، على مستوى المرحلة الإعدادية، معرباً عن سعادته بهذا التميز الذي حققه تعليم بني سويف على مستوى مديريات التعليم بمختلف محافظات الجمهورية.

وقدم وكيل مديرية التعليم محمد عبد التواب التهنئة للطالبة ريم إيهاب حسن عبدالله بمدرسة الحديثة الإعدادية بنات التابعة لإدارة ببا التعليمية، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز والتميز والأداء المشرف مطالبا ببذل المزيد من الجهد والتميز والاستمرار في تحقيق مراكز متقدمة واعتلاء منصات التتويج والتكريم، وموجها تهنئة خاصة لقيادات التعليم، وفي مقدمتهم الدكتور ربيع محمد أمين مدير عام الخدمات التربوية ، الأستاذ عادل جابر موجه عام التربية الاجتماعية وكافة أعضاء أسرة التوجيه بالمديرية على هذا الإنجاز.

- اهتمام نوعي لرعاية الموهوبين والمبدعين وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمهارات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على توجيهات المحافظ، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة للطلاب المبدعين للارتقاء بأعمالهم في مجال موهبتهم لمواصلة مسيرة التفوق والتميز موجها بالعمل على توفير الفرصة لهم وتهيئة البرامج المناسبة لهم واستمرار العمل على اكتشاف الموهوبين في شتى المجالات، لاسيما مع الاهتمام النوعي الذي توليه الوزارة لرعاية الموهوبين والمبدعين وصقل مهاراتهم وتزويدهم بالمهارات والمعارف والمهارات اللازمة لمواصلة مسيرة التفوق لبناء جيل قادر على الابتكار والإبداع وتحمل المسؤولية ومواجهة تحديات المستقبل وبما يتواكب مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في محور بناء الشخصية المصرية

وأوضح موجه عام التربية الإجتماعية عادل جابر، أن الطالبة ريم ايهاب حسن بمدرسة الحديثة الاعدادية بنات حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الملتقى الفكري للطلاب المتفوقين ، والتي تنظمها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة تحت شعار ( الأنشطة الاجتماعية لبناء جيل مشارك .. مبدع.. مبتكر منتج لمستقبل أفضل.

وأشار إلى أن المسابقة تم تنفيذها على عدة مستويات ومراحل متدرجة بداية على مستوى المدرسة ثم التأهل للتصفية على مستوى الإدارة وصولاً للمديرية ومن ثم المنافسة على مستوى الجمهورية، وانتهاء بالتصفيات النهائية والحصول على المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية

