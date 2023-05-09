الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف تمنح عمال المساجد المحالين للمعاش فرصة الاستمرار بالعمل

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

وجهت وزارة الأوقاف رسائل لعمال المساجد الذين أحيلوا إلى المعاش بالمديريات الإقليمية ممن سبق لهم العمل بوزارة الأوقاف والراغبين في الاستمرار في خدمة بيوت الله -عز وجل- تطوعًا التقدم بطلب تطوع لمدير الإدارة التابع لها أو التسجيل على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKTAIcxlehdVpeoF0UNWJIIlgXmlRYCUsDj0keko_TxQnplQ/viewform?usp=sf_link

وأوضحت  الأوقاف أنه سيتم صرف مكافأة تشجيعية حسب جهد كل منهم من الموارد الذاتية للوزارة بما لا يجاوز المكافأة التي تصرف للأئمة المحالين إلى المعاش الذين يقومون بأداء الشعائر ، وعلى المديريات موافاة رئيس القطاع الديني بكشوف أسماء المتقدمين المتطوعين، على ألا يتم إلحاقهم بأي مسجد قبل اعتماد رئيس القطاع الديني لهذه الكشوف.

من جهة أخرى، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بعمارة بيوت الله (عز وجل) معنى ومبنى افتتح الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالأوقاف نائبًا عن د.محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والمستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 9/5/2023 مسجد الفاروق بمنطقة الأندلس بطريق الروبيكي بمدينة بدر بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والمهندس عمار مندور رئيس جهاز مدينة بدر، وجمع غفير من رواد المسجد.

يأتي ذلك في إطار افتتاح وزارة الأوقاف 11 مسجدًا هذا الأسبوع منها 10 مساجد سيتم افتتاحها يوم الجمعة 12 / 5 / 2023م،  8 مساجد منها جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022 حتى تاريخه 1122 مسجدًا، منها 905 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و 217  مسجدًًا صيانة وتطويرًا.

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