رابط الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومى عبر موقع التنظيم والإدارة

الاستعلام عن نقل المنتدبين من خلال استخدام الرقم القومى للموظفين المنتدبين من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من المواضيع التى يزداد معدل البحث عنها من خلال استخدم مؤشر البحث جوجل، وذلك من قبل الموظفين المنتبين أو هؤلاء الذين يريدون معرفة موقفهم من الندب.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالى:

الاستعلام عن نقل المنتدبين بالرقم القومى

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أتاح رابط إلكترونى، يمكن من خلاله الاستعلام عن الموقف من النقل بالنسبة للموظفين المنتدبين، من خلال الدخول على الموقع الإلكترونى الذى أتاحه الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من خلال الضغط على هذا الرابط من هنا.

كتابة بيانات الرقم القومى خلال الخانات المخصصة لذلك.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالموظف ومحل سكنه، وبيان حالة وظيفية.

كتابة تاريخ بدء الندب بعد قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016

كتابة الإجرءات التي اتخذت بشأن نقلهم -إن وجدت.

بيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

وعلى صعيد متصل أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من خلال تصريحات صحفية تم نشرها على الموقع الخاص للجهاز، تفيد بأن الحكومة وافقت على نقل 1129 موظف منتدب إلى الجهات الإدارية المنتدبين إليها، بالإضافة لوجود 1468منتدبا، سوف يتم عرضهم على الحكومة لأخذ الموافقة فيما يخص الندب .

وأشار الجهاز من خلال البيان الذى نشره على موقعه الإلكترونى إلى أنه تقدم للجهاز حتى الآن 12 ألفا و877 موظف منتدب، منهم ألفان و 844 موظف تقدموا بمستندات مكتملة، وينتظر الجهاز استكمال الباقين لمستنداتهم.

يذكر أن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، هو من أعلن عن إتاحة الرابط إلالكتروني.

ومن أجل الاستعلام لخدمة الموظفين المنتدبين والاستعلام عن موقفهم من النقل، وكان ذلك الإعلان خلال فعاليات ورشة العمل التي عقدها الجهاز لعدد من الكوادر الصحفية والإعلامية بعنوان "الإصلاح الإداري.. الرؤي والخطوات". بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى وقت سابق.