الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التنظيم والإدارة" يفتح باب التقديم لتصعيد قيادات جديدة بـ"التموين" بهذه الشروط

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة وزارة التموين والتجارة الداخلية لشغل 13 وظيفة قيادية هى: “رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى والمتحدث الرسمى، مدير عام الإدارة العامة للبنية الأساسية وتأمين المعلومات، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، مدير عام الإدارة العامة للتطوير المؤسسي”.

وشملت الوظائف الشاغرة أيضًا منصب مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات مدير عام الإدارة العامة للأمن، مدير عام الإدارة العامة لشئون البطاقات وتوزيع السلع، مدير عام الإدارة العامة لشئون لشئون الرقابة على المخابز ومستودعات الدقيق، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر.

يبدأ تلقى طلبات شغل تلك الوظائف خلال الفترة من 1/5 حتى 31/5 من عام 2023، وتقدم الطلبات باليد بعد استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة بالأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وكذا الاطلاع على شروط شغل الوظيفة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا حتي الثانية ظهرا.

وترفق الطلبات بالمستندات التالية: بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله، موضحًا به:

( تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – القدرة علي إجادة لغات أجنبية – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية – الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية – الإجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لآخر عامين– عدد 4 صور شخصية – العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه).

بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك.

اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية وزارة التموين وظيفة قيادية التنظيم والإدارة

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