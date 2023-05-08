التقديم لمدة شهر.. "التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف قيادية شاغرة بهيئة الإسعاف

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن حاجة هيئة الاسعاف المصرية لشغل مجموعة من الوظائف الشاغرة فى هذه التخصصات: مدير عام الادارة العامة لإقليم القناة، مدير عام الادارة العامة لمنطقة القاهرة، مدير عام الادارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية، مدير عام الادارة العامة لاقليم وسط الصعيد، مدير عام الادارة العامة لاقليم شمال الصعيد، مدير عام الادارة العامة لاقليم جنوب الصعيد، مدير عام الادارة العامة للخدمات الطبية، مدير عام الادارة العامة للادارة الاستراتيجية، مدير عام الادارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

يبدأ تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها اعتبارًا من اليوم 8/5/2023 حتى يوم 7/6/2023، وتسلم باليد بالمقر الرئيسي لهيئة الاسعاف المصرية مدينة 6 اكتوبر طريق الواحات بجوار الادارة العامة للمرور، على أن ترفق بالمستندات الآتية: بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم وعلى مسئولية مدير عام الموارد البشرية بالجهة التابع لها المتقدم موضحا بها المؤهلات العلمية - الخبرة النوعية والزمنية - الوظائف الاشرافية السابق شغلها تقرير الكفاية - الدورات التدريبية مدتها ونوعها ومكانها - الجزاءات والعلاوات التشجيعية - خطابات الشكر والتقدير ان وجدت.

بيان عن ابرز انجازات المتقدم واسهاماته في الوحدات التي عمل بها مدعمآ بالمستندات المؤيدة لذلك.

مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف اصل +6 صور ترفق نسخة من مقترح التطوير على اسطوانة مدمجة

أن يكون المستندات المقدمة من أصل + 6 صور وإيداع كل نسخة بحافظة بلاستيك

عدد ( 8 ) صور شمسية 4 × 6 حديثة.

ويشترط فيمن يتقدم لشغل تلك الوظائف: المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، القدرة على استخدام الحاسب الآلى، اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والتعليمات اللازمة لشغل الوظيفة، قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الوظيفى الأول "أ"، أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عم على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.