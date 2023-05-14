الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوار الوطنى.. تيسير مطر يكشف أسباب تأييد الغالبية للقائمة المطلقة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن مشهد انطلاق الحوار الوطني صورة جميلة جدًا، وكان من المهم أن ننحي جانبا اختلاف وجهات النظر، ورفع شعار"مصر فوق الجميع".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "كلنا نسعى للتواجد وخوض الانتخابات، وهو حق مشروع للجميع، الأحزاب نفسها يبقى لها تمثيل نيابي".

ولفت إلى أن غالبية المشاركين في جلستي النظام الانتخابي والتمثيل النيابي اليوم، مستقرين على نظام القائمة المغلقة المطلقة، لأن القائمة النسبية في حساباتها معقدة جدًا، ممكن تحصد أصواتا كثيرة ولا تحصل على أي مقاعد، أما القائمة المطلقة تكون قائمة من الأحزاب وتدخل على 4 قطاعات، ومن الممكن أن تتم زيادتها لـ6 قطاعات إن كانت الأربعة غير كافية.

ولفت إلى أن النقاش دار بطريقة جميلة وديقراطية عالية، مشيدًا بطريقة إدارة الحوار من مجلس الأمناء.

وأردف: "مع الجمهورية الجديدة لا بد من التوافق مع اتحاد البرلماني الدولي، وهو أن كل 100 ألف ناخب له حق التصويت، يحصلون على كرسي".

ولفت إلى أن الاتجاه والميل للقائمة المغلقة المطلقة يحقق تواجد للأحزاب، أما القائمة النسبية ثلثيها يعمل لصالح الثلث الأول، وطرح سؤالًا على مؤيدي القائمة النسبية "مين رقم واحد في القائمة النسبية؟ لو مجموعة أحزاب اجتمعوا هيختلفوا مين رقم واحد، ولو أتيح لمؤيدي القائمة النسبية الفرصة والحصة في القائمة المطلقة هيوافق عليها أم لا؟".

وختم أن القائمة المغلقة لا طعن دستوري عليها، وسهلة التطبيق وسهلة للناخب، أما مع القائمة النسبية يحدث عليها طعون، مردفا: "بقى المجلس شغال ويبقى عليه طعون دستورية وندخل في مهاترات".  

تيسير مطر تحالف الأحزاب المصرية الحوار الوطنى محمد الباز سلبيات القائمة النسبية

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