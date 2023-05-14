حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية 4 أيام

اعترف المتهم بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى الشرقية بإدارته ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بقصد الإتجار والمبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، فأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها عدد من الأسلحة النارية بقصد الاتجار بمنطقة بلبيس وتم ضبط المتهم بإدارته الورشة، وبحوزته (8 فرد محلى وعدد من الطلقات – مجموعة من أجزاء الأسلحة وأدوات التصنيع – مبلغ مالى - هاتف محمول).