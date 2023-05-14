أحلام المصريين تتحقق.. مهندس قناوي: "مناقشة خلق فرص استثمارية جديدة"

قال محمود عزالدين العربي، مهندس معمارى بمحافظة قنا، إن الحوار الوطني الذي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ فترة قريبة يعتبر تأكيدًا على مبادى الديمقراطية والحرية في وطننا الغالي.

وتابع العربي في سياق حديثه لـ"الدستور"، أن الشباب في مصر يعيش أزهي عصوره خلال عهد الرئيس السيسي، في ظل ما يحدث من ديمقراطية وحرية في التعبير، وتأكيد وتوصيات لخلق حالة من التعبير على الرأي في مصر.

وأضاف المهندس المعماري، أن هنالك العديد من التنمية الاستثمارية والصناعية في مختلف المجالات شهدتها جمهورية مصر العربية منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية في البلاد إلي جانب دعم المستثمرين الشباب، لافتًا إلي انه لابد ان يشتمل الحوار الوطني على مناقشة كيفية خلق فرص استثمارية جديدة بمحافظات مصر المختلفة، إلى جانب التوسع في انشاء المدن الجديدة بجميع المحافظات مثلما حدث في محافظة قنا بإنشاء مدينتي قنا الجديدة وغرب قنا.

وأشار العربي، أن التطوير وصل لجميع المجالات، ففي مجال الطرق والكباري أنشئت الحكومة مئات الطرق والكباري الجديدة التي ساهمت في خفض نسب الحوادث وأدت الي تقليل مدة السير والسفر والتنقل بين المدن والمراكز المختلفة الي جانب المحافظات، قائلاً:"مصر تشهد طفرة تنموية وحضارية جديدة خلال عهد فخامته فهي تلك الجمهورية الجديدة التي دائما ما كان يحلم بها المصريين وتحققت أحلامهم على يد الرئيس السيسي".



وأورد ابن محافظة قنا، أنه لا يوجد دولة عربية أو أجنبية تفتح أذرعها للحوار الوطني مع مختلف فئات المجتمع سواء في المجال الرياضي او الاجتماعي او السياسي مثل مصر، مؤكدًا أن مصر تعيش أزهي عصور الديمقراطية والتأكيد على ذلك الحوار الوطني، حيث يعتبر الحوار الوطني منصة استقبال أراء المواطنين والمتخصصين بالمجالات المختلفة لتنفيذها.