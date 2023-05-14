سفير إسبانيا والاتحاد الأوروبي يشهدان عرض سينمائي بالمركز الثقافي الإسباني في الإسكندرية

شهد ألفارو إيرانثو جوتييريث، سفير إسبانيا بالقاهرة، وكريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وإنجريد عامر سفيرة دولة إستونيا، لقاءً ثقافيًا لعرض أحد الأفلام الإسبانية، بالمركز الثقافي الإسباني "ثربانتس" بالإسكندرية، بحضور عدد من ممثلي المفوضية الأوروبية، على هامش فاعليات عرض أفلام "المدن" التى تعرض كجزء من احتفالات أسبوع أوروبا.

وأكد سفير إسبانيا على سعادته بوجوده في مدينة الإسكندرية التي تحظى بأهتمام كبير من إسبانيا، مشيرًا إلى أنه قام بزيارة اليوم لديوان محافظة الإسكندرية ولقاء محافظ الإسكندرية، كما قام بزيارة للغرفة التجارية بالإسكندرية، لبحث التعاون في العديد من المجالات، خاصة في القطاع الاقتصادي والتجاري.

فيما أشار كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، إلى أن لقاء اليوم على هامش احتفالات اسبوع أوروبا، حيث تقام ايضا ورشة عمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلامين، تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي، مؤكدًا على التعاون مع غرفة الإسكندرية لرفع درجة الوعي فيما يتعلق بالمياه وتحلية المياه و الدعم والتعاون لإحداث التغيير من أجل مصر.



عرض الفيلم الإسباني أيضا المطر



تم خلاله اللقاء بمركز "ثربانتس" عرض الفيلم الإسباني "أيضًا المطر"، وتدور أحداث الفيلم حول "كوستا" منتج أفلام، وسيباستيان صانع افلام يعملان معاً في مشروع طموح سوف يصورانه في بوليفيا، ويتناول الفيلم الذي سيقومان بتصويره بوصول الإسبان إلى أمريكا، ويواجهان تحديات يجعلهما يندفعان إلى الأعماق، بمجرد اندلاع حرب الماء.

وتعبر المخرجة عن نفسها من خلال ضمير المتكلم داخل القصة من خلال شخصيات المنتج التي يؤديها توسار وهي الشخصية المليئة بالتفاصيل الدقيقة، والمخرج المتفاني والذي يقوم بدوره جارثيا برنال مخضعة خطابها الشخصي أو خطاب كين لوتس والمجسد هنا من قبل كاتب السيناريو بولا لافيرتي للعلاج بالصدمات البسيطة وليس فقط الصدمة.

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