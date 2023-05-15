بالأرقام.. شكة طرق غير مسبوقة في مصر (إنفوجراف)

خلال 8 سنوات حقق قطاع النقل في مصر طفرة غير مسبوقة على مستوى إنشاء الطرق والكباري، بهدف ربط محافظات الجمهورية جميعها ببعض.

كما عملت الحكومة ممثلة في وزارة النقل على تطوير وإحلال الطرق والكباري المتهالكة، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير النقل الذكي في مصر بشبكة طرق عملية.

وخلال 8 سنوات انتهت النقل من تنفيذ طرق بإجمالي أطوال 283,5 كم ضمن مشروعات طرق حياة كريمة، منها 186,5 كم في الصعيد و97 كم في الدلتا من إجمالي 2800 كم جاري تنفيذها بتكلفة 12,861 مليار جنيه.

ونرصد في السطور التالية أبرز ما حققه قطاع النقل في مصر خلال السنوات الماضية في شكل أرقام ، وذلك وفق ما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتسليط الضوء على حصاد قطاع النقل .

على مستوى الصعيد كان هناك اهتمام وأولوية كبيرة لتطوير شبكة الطرق الصعيد مصر، حيث جاءت تطوير المرحلة الأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي، والذي يمتد من القاهرة حتى المنيا بطول 230 كم، بتكلفة بلغت 8.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ازدواج طريق (سفاجا – القصير – مرسى علم) بطول 200 كم، بتكلفة 1.7 مليار جنيه .

أما بالنسبة لمشروعات الكباري العلوية فقد تم إنشاء 4 كباري علوية على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي (الشرقاوية – قلما – الشموت - طوخ طنبشا)، بتكلفة بلغت 738 مليون جنيه، في حين تم إنشاء كوبري البلينا العلوي بطول 1,8 كم، وبتكلفة بلغت 258 مليون جنيه، وذلك بحسب المركز الإعلامي لمركز الوزراء.

مشروعات السكك الحديدية

وعلى مستوي مشروعات قطاع السكة الحديد فكان هناك تطوير وإحلال وشراء عربات جديدة، حيث تم الانتهاء من تجديد 145 كم سكة على خطوط الشبكة وتركيب 440 مفتاحاً، في حين تم توريد 110 جرارات جديدة، وإعادة تأهيل 34 جراراً.

كما تم توريد 598 عربة جديدة من إجمالي 1300 عربة، بينها 499 عربة ذات تهوية ديناميكية، و99 عربة درجة ثانية مكيفة، بينما تم تشغيل 311.2 ألف قطار من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

النقل الذكي

وتوسعت وزارة النقل في استخدام أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات في إدارة منظومة النقل واستخدام أحدث أجهزة البوابات الإلكترونية والحساسات والموازين والكاميرات والرادارات بهدف رفع مستويات الأمان على شبكة الطرق والحد من الحوادث وتم إسناد المشروع لتحالف مصري عالمي.

تم اختيار 7 طرق بإجمالي أطوال 1189 كم كمرحلة أولى لتنفيذ منظومة النقل الذكي، ثم المرحلة الثانية بإجمالي 15 طريق بطول 5195 كم ليصل عدد المحاور والطرق إلى 22 طريق بطول 6384 كم.