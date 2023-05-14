الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

المطربة المغربية جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الرابع (صور)

جنات وابنتها
جنات وابنتها

احتفلت النجمة المغربية جنات مهيد بعيد ميلاد ابنتها الرابع والتي تحمل نفس اسمها وذلك وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة.

وحرصت جنات على مشاركة جمهورها الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها ونشرت عددًا من الصور التي تجمعها بابنتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلقت عليها قائلة: “Happy birthday Jannat”.

 

آخر أعمال جنات الغنائية

وطرحت النجمة أنغام الفترة الماضية أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم "التفاح والفراولة" وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاونت جنات في أغنية“ التفاح والفراولة ”مع كل من الشاعر الغنائي باسم عادل، والملحن محمد الصاوي، والموزع الموسيقي حازم سعيد، وتقول كلمات الأغنية:

عشقت التفاح علي خدودك يا شفايف الفراولة 

تعبت انتظارك واقولك من فضلك عيد محاوله 

علي كتافي شيلت حمولك طيب كان من باب اولي 

تصون العشره يا حبيبي ده حب مش دور طاوله

كل البيبان المقفوله اديتك مفاتيحها 

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النجمة المغربية جنات جنات جنات مهيد أغنية “التفاح والفراولة” التفاح والفراولة

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