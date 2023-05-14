الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة وسفن البضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 18 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة ، منها السفينة ( KRISTINA P ) والتي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 185م، وعرضها 30 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 41 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 40169 طن تشمل: 2242 طن مولاس و 7378 طن يوريا و5850 طن رمل و1700 طن أسمنت معبأ و600 طن كسب صويا و544 طن كلينكر و21855 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40085 طن تشمل: 3061 طن فول و 6850 طن خردة و 124 طن صويا معبأ و 2890 طن كسب صويا و 7462 طن ذرة و 12465 طن قمح  و 3250 طن زيت طعام و 3083 طن حديد و 900 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 790 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 176287 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 106056 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2587 طن قمح متجهين إلى صوامع  كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4439 شاحنة.

أبرم ميناء دمياط عقد بناء وتوريد عدد أربع قاطرات بحرية جديدة متعددة الأغراض بين هيئة ميناء دمياط والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن.

حيث قام بتوقيع العقد اللواء بحري  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط واللواء بحرى أشرف عباس ابراهيم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن بحضور قيادات الجانبين.

ميناء دمياط دمياط ميناء حاويات أحداث دمياط

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