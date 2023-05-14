الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جرعة زائدة من المخدر.. العثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بالقليوبية

العثور على جثة شاب
العثور على جثة شاب متوفيا بجرعة هيروين زائدة بالقليوبية

تكثف مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليه متوفيا بجرعة هيروين زائدة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفا بالشارع.

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبفحص الجثة تبين عدم العثور معه على أى أوراق تثبت شخصيته ورجحت الأجهزة الأمنية والأهالي أنه تناول جرعة هيروين زائدة أدت إلى وفاته.

 

وتم نقل الجثة إلى مستشفى الخانكة العام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

العثور على جثة شاب اللواء نبيل سليم جرعة هيروين شرطة الخانكة شوارع القليوبية مركز شرطة الخانكة

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