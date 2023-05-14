الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن": 4.7 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات لتمويل قرى "حياة كريمة"

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن صندوق دعم الجمعيات والمنظمات الأهلية، أصبح مستقلا وله ميزانيته خاصة، كما تم إعادة هيكلته وميكنة موارده حيث سعت الوزارة إلى عدم مأسسة الصندوق ليصبح هيئة مستقلة من خلال التنسيق مع وزارة المالية، بهدف توفير التنمية المستقلة للعمل الأهلي والمساهمة في تحقيق توجهات الدولة وأولوياتها الوطنية لتحقيق مؤشرات التنمية المستدامة.

وأضافت وزيرة التضامن خلال توقيع بروتوكول مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن الصندوق يدعم بقوة عمليات الشمول المالي لمنظمات المجتمع الأهلي والسعي نحو توفير آليات للصرف والتحصيل من خلال آليات إلكترونية.

وأضافت أن البروتوكول يعمل على النهوض بالوعي والثقافة المجتمعية في قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، ويبلغ حجم تمويله 4.7 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات، لافتة إلى أنه ليس التعاون الأول فى مجال حقوق الإنسان، حيث توجد ٥ اتفاقيات مع جمعيات اخرى.

وأشارت إلى أن الشراكة مع جمعيات حقوق الإنسان تعمل على تعزيز القوة الناعمة فى القرى الأكثر احتياجًا حيث تستهدف توعية الإنسان والبعد عن الفكر الطائفي الذي  يؤدي الشرخ بين الفئات، مؤكدة أن هذه  الشراكة مستمرة ومتجددة بكافة مستوياتها منذ أكثر من عامين حيث  هناك تعاون متبادل وهو ما يزيد من الرقابة فيما بعضهم البعض.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المجتمع المدني يشهد نقلة نوعية في ظل اهتمام واسع ودعم من القيادة السياسية بدعم دور الجمعيات الأهلية في المساهمة فى تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة والعادلة، مشيرة إلى أن هناك حوالي 35 ألف جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعي واتحاد إقليمي انتهوا من توفيق أوضاعهم.

وأضافت القباج أن الاتحاد العام للجمعيات يمكن أن يكون له دور محوري داخل الحراك المجتمعي والقضايا المجتمعية التى تحقق رؤية مصر 2030.

التنمية المستدامة الجمعيات والمنظمات الأهلية الجمعيات والمنظمات الرئاسية حياة كريمة التضامن الاجتماعي

الأكثر قراءة

"مش معايا فلوس".. مسجل يعترف بتفاصيل قتل خالته وزوجها وحرق جثتيهما بالعمرانية

تفاصيل اجتماع نائب محافظ مطروح مع الأجهزة التنفيذية وأصحاب المشاريع بسيوة

"قتل شقيقته فى الفيوم".. إحالة أوراق جزار إلى المفتى

مصير مجهول.. القصة الكاملة لقتل شاب أمه في البحيرة

التحريات الأولية: جرعة هيروين زائدة وراء مصرع شاب بالخانكة

استمرار حبس سائق دهس طالبا وأصاب آخر بمنطقة النزهة بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة