الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عمرو هاشم ربيع: كلنا نحب البلد ولم أقصد الإساءة لأى مؤسسات أو أفراد

الدكتور عمرو هاشم
الدكتور عمرو هاشم ربيع

أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه لم يقصد الإساءة لأي من المؤسسات أو الأفراد، خلال كلمته بالجلسة الأولى حول النظام الانتخابي والتي عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.

وقال عمرو هاشم، في بداية الجلسة الثانية: "الكلام الذي ذكر فهم بطريقة غير مقصودة، كان غرضه أن هناك مشكلات يجب أن نجد وسيلة لإصلاحها، كلنا نحب البلد ونتفانى في سبيل إسعاده، اجتمعنا بمجلس الأمناء منذ عام، وكان غايتنا البناء وليس الهدم، ولا يتم هذا إلا باحترام الجميع للجميع، من مؤسسات وأفراد وكيانات، لذا أؤكد أنه غير مقصود الإساءة".

عمرو هاشم عمرو هاشم ربيع الإساءة

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