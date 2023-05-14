أمين عام الحوار الوطني: "مجلس الأمناء" له الحق في إبداء رأيه بالقضايا المطروحة

أكد المستشار محمود فوزي، الأمين العام للحوار الوطني، أن مجلس الأمناء له الحق في إبداء رأيه في أي من القضايا المطروحة مع افساح المجال الأكبر للحضور لإبداء الرأي.

وقال فوزي، خلال تعليق له في الجلسة الثانية للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي "قانون مجلس النواب" إن القائمة النسبية تؤدي الى تقوية الضعيف، وقوة الأحزاب الحقيقية لا بدّ أن تكون في الشارع، لافتًا الى أن حزب المحافظين والعمال في بريطاني يفوز بنظام الـ50٪؜ فردي.

وطالب فوزي من يتحدث عن القائمة النسبية بأنها دستورية، يوضح لنا كيفية تطبيق ذلك بحيث يتم تمثيل الفئات السبع المنصوص عليها دستوريًا في القائمة النسبية، مؤكدًا أن القائمة المطلقة دستورية وتحقق النسب الدستورية للكوتة الممثلة من السبع فئات المنصوص عليهم.

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وأعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.