محافظ أسيوط ونائب وزير السياحة يتفقدان تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والاثار والسفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي ، الأعمال النهائية لمشروع تطوير مدخل وطريق دير درنكة وأعمال تطوير قنطرة جسر الجبل بحي غرب ضمن مسار محطات رحلة العائلة المقدسة تمهيدًا لافتتاحه قريبًا والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية.



والذي توليه الدولة إهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورعاية قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.



رافقه خلال الجولة المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة المهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع احياء مسار رحلة العائلة المقدسة والانبا يوأنس أسقف إيبارشية الاقباط الارثوذوكس بأسيوط ،والاب عاموس بسطا سكرتير الانبا يوأنس وأيمن سعد غراب عضو المكتب الفني لوزير السياحة والآثار وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة والأب بيشوي من دير العذراء مريم بدرنكة ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.



حيث تابع المحافظ ومرافقوه أعمال التطوير التى تمت بالمنطقة الأثرية على جانبي قنطرة جسر الجبل بحي غرب وتطوير السور على جانبي الطريق وإضافة مساحات خضراء وتشجير المنطقة لإعطاء المكان شكل جمالي بالإضافة إلى تطوير المنطقة وبناء حوائط مرسوم عليها رموز مقدسة أعلي العيون الأثرية لتكون بداية مدخل مسار محطة العائلة المقدسة بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط ، فضلًا عن استكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري.



واستكمل المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال التطوير بطريق دير درنكة وبمدخل دير العذراء مريم بدير درنكة والتي تتمثل في رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري وتشجير الطريق من الجانبين بشكل جمالي وحضاري يتناسب مع أهمية المنطقة الاثرية.



وفى نهاية الجولة زار المحافظ ومرافقوه دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة وتفقدوا كنيسة المغارة والتي تعتبر من أقدم الكنائس في العالم واستمعوا الى شرح من نيافة الانبا يوأنس لتاريخ المغارة والدير واعمال التطوير التى تمت بالدير ، ثم تفقدوا أقسام الدير واستمعوا لشرح رحلة العائلة المقدسة وإلقاء الضوء على أهمية الأماكن التاريخية والدينية بالدير والتى يقصدها الزائرين من مختلف أنحاء العالم.



ثم التقى المحافظ ونائب وزير السياحة والاثار ومستشار وزير التنمية المحلية الانبا يوأنس ومسئولى اعمال التطوير بمسار رحلة العائلة المقدسة وتم خلال اللقاء استعراض المحافظ لجهود المحافظة لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والترويج السياحي لها وتوفير جميع الخدمات والامكانات اللازمة لزوار تلك الأماكن المقدسة ، مشيداً بدور نيافة الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذكس في اعمال التطوير وتنظيم الاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء لتخرج بالشكل الرائع الذي يليق بمحافظة أسيوط ،وتم خلال الزيارة تفقد فندق "بيت القديسة مريم " بدير درنكة بالجبل الغربى والذى تم تطويره على احدث المقاييس العالمية وذلك لاستقبال واستضافة السائحين وزوار دير السيدة العذراء مريم والذى يعد احد اهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط .



وأشار اللواء عصام سعد ، الى أن أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة تشارك فيه كافة أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما "دير السيدة العذراء بدير درنكة" و "الدير المحرق بالقوصية" وسيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة ،لافتًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية للمشروع بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري لافتًا الى متابعة الوزير اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لأعمال التطوير بصفة مستمرة بالإضافة إلى جولاته الميدانية لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة ومنها دير السيدة العذراء والدير المحرق بالقوصية لوضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.



وأكدت نائب وزير السياحة والاثار ان مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر يتضمن 25 موقع مرت عليهم العائلة المقدسة أثناء رحلتها إلى مصر، منهم 17 موقع يحمل معلم أثري يمكن زيارته منهم الدير المحرق ودير درنكة، و8 نقاط يمكن الإستعانة بالاساليب التكنولوجية الحديثة لتأهيلها للزيارة من خلال تقنية الواقع المعزز ، مشيرة الى إنه تم الإنتهاء من تأهيل نقاط المسار في عدد 8 محافظات القاهرة- البحيرة – الشرقية – الغربية – كفر الشيخ –بورسعيد – المنيا – اسيوط، فضلا عن إنه تم إعداد مجموعة من المخططات التنموية السياحية في النطاق المحيط بنقاط المسار وهي (جبل الطير بالمنيا – دير وادي النطرون بالبحيرة – دير المحرق بأسيوط – منطقة الفرما) وجاري إعداد مخططات إرشادية لباقي نقاط المسار وأضافت أن هيئة تشيط السياحة تعكف على اعداد لمادة دعائية لاحد نقاط المسار (جبل الطير بالمنيا) كنموذج يتم تعميمه على باقي النقاط.



ووجه الانبا يوأنس الشكر لمحافظ أسيوط ولنائب وزير السياحة والاثار ومستشار وزير التنمية المحلية على زيارتهم اليوم للدير وتفقد المسار ، مشيدا بالدعم المقدم للنهوض بمحطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط.



تجدر الإشارة إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم ويضم 25 نقطة ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من كل دول العالم.

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